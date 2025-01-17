Лидеры Европы посылают Путину сигналы: эксперт объяснил, что на самом деле вможет крыться за разговорами об отправке иностранных миротворцев в Украину

Заявлениями о вероятной отправке в Украину миротворческих войск страны Европы, в частности, Франция и Британия, посылают сигнал диктатору Путину, что они не согласятся на соглашение о прекращении войны на российских условиях. Это весомый информационный инструмент влияния на РФ, а также доказательство того, что безопасность Украины не будет отдана в жертву.

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Об этом в интервью OBOZ.UA сказал директор по развитию информационно консалтинговой компании Defense Express Валерий Рябых. Знаковым, по его словам, является то, что заявления раздаются именно от ядерных государств.

"Мне кажется, что эти разговоры являются весомым информационным инструментом влияния, в том числе, на позицию Российской Федерации, от лидеров Европы, что безопасность Украины не будет отдана на растерзание. Более того, никто из европейских стран не пойдет на соглашение на российских условиях. И это, я считаю, одна из самых главных целей подобных информационных сообщений", – убежден эксперт.

Кроме того, показательно, что это происходит на фоне неготовности стран принимать Украину в НАТО. В условиях того, что Альянс не готов к тому, чтобы проверялась его боеспособность, членам блока необходимо обеспечить безопасность Украины.

"Никто из числа членов НАТО не хотел, чтобы проверяли действенность этой организации, ее неспособность обеспечить собственную оборону. Здесь как раз нужны решения по Украине. Они могут быть промежуточными, в зависимости от того, как будет развиваться ситуация на театре боевых действий в российско-украинской войне", – считает Рябых.

Что касается 100-летнего соглашения между Украиной и Британией, то главное в нем является укрепление обороноспособности нашей страны и достижение консенсуса относительно членства Украины в НАТО. Это первые две статьи документа.

"И здесь есть определенная логика заявлений со стороны Франции и Британии. Соответственно, Лондон выступает в этом вопросе лидером, закрепив стремление в этом двустороннем соглашении. Поэтому то, что такие разговоры ведутся, это хорошо. Они имеют информационный смысл и смысл влияния как на Кремль, так и на общество самих этих стран, и Британии, и Франции. Лидеры показывают, что есть руководители и страны, которые могут и должны брать ответственность за безопасность Европы", – отметил эксперт.

Если решение о каком-то формате миротворческой миссии будет согласовано, то это будет формой обеспечения безопасности Украины. В то же время о реализации подобного сценария сейчас говорить преждевременно.

"Неизвестно, как дальше будут развиваться события учитывая практические решения американской администрации и действия Сил обороны Украины после этого. Но то, что это делается, это очень хороший сигнал и, по-моему, в первую очередь используется, в том числе, и для давления на врага", – добавил Рябых.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что возможное отправление в Украину миротворческого контингента может стать частью гарантий безопасности, чтобы РФ в будущем не смогла повторить широкомасштабную агрессию. В частности, свое участие в такой миротворческой миссии положительно воспринимает Британия.

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