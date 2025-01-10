'Одним контингентом не обойдется': Зеленский рассказал, как Великобритания принимает возможное участие в миротворческой миссии в Украине

Возможное отправление в Украину миротворческого контингента может стать частью гарантий безопасности для Украины, чтобы Россия в будущем не смогла повторить свою широкомасштабную агрессию. В частности, свое участие в такой миротворческой миссии положительно воспринимает Британия.

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Об этом сказал президент Владимир Зеленский, подводя итоги 25-го заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Однако по его словам, одним контингентом нескольких стран не обойдется. Этого будет недостаточно.

"То, что это может быть серьезной составляющей будущих гарантий безопасности для Украины – это так. Такая инициатива была начата Эммануэлем Макроном. Британцы смотрят положительно, но в деталях я об этом буду говорить с премьер-министром (Великобритании. – Ред.) на нашей встрече. У него будет визит в Украину", – рассказал глава государства.

Президент добавил, что есть смысл рассматривать не просто европейские гарантии безопасности, но и объединенные гарантии безопасности Соединенных Штатов и Европы.

"Безусловные, те гарантии, которым мы доверяем, – это НАТО, но на пути к Альянсу нужно иметь гарантии безопасности и от США, и от европейских коллег", – отметил Зеленский.

Ранее действующий государственный секретарь США Энтони Блинкен не исключил привлечения иностранного контингента для прекращения войны в Украине. По его словам, сдерживание России может иметь разные формы.

Напомним, что Макрон предложил разместить иностранные войска на территории Украины до вступления в НАТО. По данным СМИ, 12 декабря он должен был приехать в Польшу, чтобы обсудить план этой европейской миротворческой миссии.

Суть французского предложения – это контингент, который бы гарантировал, что Кремль в будущем не нарушит возможное прекращение огня и установленную линию разграничения.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Зеленский заявил, что Украина готова рассмотреть возможность размещения иностранных войск на своей территории до официального вступления в НАТО. Это предложение может стать частью гарантий безопасности страны в условиях агрессии России.

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