Зеленский заявил, что Украина готова рассмотреть размещение иностранных войск до вступления в НАТО

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова рассмотреть возможность размещения иностранных войск на своей территории до официального вступления в НАТО. Это предложение может стать частью гарантий безопасности для Украины в условиях продолжающейся агрессии России.

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Такое заявление он сделал на брифинге с лидером немецкого Христианско-демократического союза Фридрихом Мерцем в Киеве. Президент вспомнил свою встречу с лидерами других государств, в частности, с Эммануэлем Макроном и Дональдом Трампом, где обсуждались возможные механизмы обеспечения безопасности Украины.

Зеленский напомнил о предложении Макрона, согласно которому иностранные войска могли бы быть размещены на украинской территории как временная мера безопасности до вступления Украины в НАТО.

"Помните, он предлагал, чтобы какая-то часть войск той или иной страны присутствовала на каких-то территориях Украины, которые гарантировали бы нам безопасность, пока Украина не в НАТО. Но мы должны иметь до этого четкое понимание, когда Украина должна быть в ЕС и когда Украина будет в НАТО, понимая наше будущее", – сказал президент.

Зеленский сообщил, что во время разговора поднимался вопрос о заморозке войны. Однако он подчеркнул, что кремлевский диктатор Владимир Путин не стремится к завершению войны, и его необходимо заставить это сделать.

По словам Зеленского, Украина должна быть сильной, чтобы достичь этого как на поле боя, так и благодаря мощной армии и новым пакетам вооружений, включая дальнобойные ракеты ATACMS, Taurus и Storm Shadow.

"Мы это подчеркиваем, а кроме этого – гарантии безопасности. И сейчас мы не можем быть в НАТО, но приглашение в НАТО может быть. И вот такие гарантии безопасности нам уже нужны. И об этом мы говорили", – резюмировал глава государства.

Как известно, новоизбранный президент США Дональд Трамп намерен прекратить войну в Украине путем переговоров. В частности, предлагается прекращение огня по всей линии фронта, а контролировать режим прекращения огня должны войска из Европы. Франция и Великобритания уже размышляют над вариантами размещения своих войск в Украине.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп считает, что в переговорах именно Россия должна предоставить надежные гарантии безопасности Украине, которые не только обеспечат мир, но и будут предотвращать вторжение РФ в Украину в будущем.

Трамп хочет назначить на должность спецпредставителя по вопросам Украины Джозефа Кита Келлога, который уже заявил, что будет работать над обеспечением мира через силу в российско-украинской войне, при этом учитывая интересы США.

Для того чтобы одна из стран НАТО отправила свои войска в Украину, нужно согласие всех государств блока. Но есть варианты, чтобы обойти это правило. К примеру, решения могут приниматься определенной коалицией стран. Об этом заявили в Литве, добавив, что Вильнюс поддерживает идею Франции по поводу возможного отправления западных войск в Украину.

Но такого решения от всего Североатлантического блока не следует ожидать. Генсек Альянса Марк Рютте заявлял, что размещение войск блока в Украине государства-члены НАТО не поддерживают, и вообще "сделать так было бы неразумно".

В свою очередь, украинский лидер Владимир Зеленский сказал, что не просит у западных партнеров отправить в Украину свои войска для участия в боях против российской оккупационной армии. Но не потому, что западные солдаты здесь не нужны. Просто президент Украины считает, что такой запрос приведет к потере помощи не менее половины партнеров, а стране нужна помощь от всех.

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