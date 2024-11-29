Рютте ответил, может ли НАТО разместить свои войска в Украине

Генеральный секретарь Североатлантического Альянса Марк Рютте высказался о возможности размещения войск блока в Украине. По его словам, государства-члены такое решение не поддерживают.

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Даже несмотря на то, что страна-агрессор России привлекает к ведению против Украины войны военных других стран, в частности КНДР, в НАТО не считают нужным размещать в Украине свои войска. Об этом Рютте сказал в эфире Fox News в четверг, 28 ноября, передает "Голос Америки".

"Я думаю, что было бы немудро так поступить", – подчеркнул Рютте.

По его словам, задача НАТО – убедиться в том, что украинцы могут продолжать вести боевые действия, а также окажутся в позиции силы, когда "дело дойдет до переговоров".

В то же время Рютте выразил надежду, что если у Украины будет более сильная позиция, то НАТО и избранный президент США Дональд Трамп заставят российского диктатора Путина сесть за стол переговоров.

"Прежде всего, мы должны убедиться, что Украина находится в позиции силы, и мы должны сделать это коллективно... Поэтому за столом переговоров должна быть Украина, но они сделают это только тогда, когда почувствуют, что могут что-то из этого получить, а сейчас они действительно в невыгодном положении", – объяснил генсек НАТО.

Напомним, что посол Литвы в НАТО Дейвидас Матулонис недавно отметил, что существуют варианты, чтобы одно из государств блока могло отправить войска в Украину без согласия всего Альянса. К примеру, решения могут приниматься на национальном уровне или определенной коалицией стран.

В то же время он признал, что на сегодня это лишь идея и члены блока имеют разные позиции и мнения по этому поводу.

Издание Le Monde со ссылкой на источники ранее написало, что Британия и Франция возобновили секретные дискуссии о возможном введении своих войск в Украину. Также оговаривается возможность создания частных оборонных компаний на ее территории.

Как сообщал OBOZ.UA, глава Бюро национальной безопасности Польши Яцек Севера отметил, что Польша не планирует отправлять свои войска в Украину. По его словам, сейчас важно оказывать поддержку оружию.

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