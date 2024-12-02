Франция и Великобритания рассматривают вариант размещения своих войск в Украине в случае мирных переговоров с РФ – СМИ

Как известно, новоизбранный президент Соединенных Штатов Дональд Трамп намерен прекратить войну в Украине путем переговоров. В частности, предлагается прекращение огня по всей линии фронта, а контролировать режим прекращения огня должны войска из Европы. Франция и Великобритания уже размышляют над вариантами размещения своих войск в Украине.

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Об этом Радио Свобода сообщил неназванный высокопоставленный чиновник НАТО. По его словам, войска указанных стран должны на линии разграничения мониторить режим прекращения огня "для обеспечения безопасности Украины".

Подчеркивается, что Франция и Британия рассматривают такие возможности "не на уровне НАТО", а по отдельности.

"Париж и Лондон пытаются подготовить варианты для разных сценариев развития событий, чтобы в случае возникновения вопроса со стороны нового руководства США, как именно могут включиться страны Европы, они были бы готовы с соответствующими вариантами поддержки Киева", – отмечает вещатель.

Таким образом, Париж и Лондон хотят гарантировать "участие Европы в мирных переговорах Украины и России при посредстве новоизбранного президентства США", сообщил чиновник НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, Трамп считает, что в переговорах именно Россия должна предоставить надежные гарантии безопасности Украины, которые не только обеспечат мир, но и смогут предотвратить вторжение РФ в Украину в будущем.

Трамп хочет назначить на должность спецпредставителя по вопросам Украины Джозефа Кита Келлога, который уже заявил, что будет работать над обеспечением мира через силу в российско-украинской войне, при этом учитывая интересы США.

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