Зеленский объяснил, почему не просит партнеров отправить войска в Украину

Президент Владимир Зеленский сказал, что не просит у западных партнеров отправить в Украину свои войска для участия в боях против российской оккупационной армии на фронте. Он считает, что такой запрос приведет к потере половины поддержки партнеров.

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Во время совместной пресс-конференции с президентом Европейского совета Антониу Коштой в воскресенье, 1 декабря, глава государства отметил, что Украина хотела бы видеть тут иностранные войска, учитывая, что Россия привлекает солдат из КНДР. Но просить об этом у Запада не будет, поскольку в этом есть ряд рисков.

"Мы никогда не попросим бросить войска на нашу территорию. Хотим ли мы? Конечно мы будем счастливы. Потому что РФ является союзником с Северной Кореей, с Ираном, с другими союзниками, а мы сами воюем. Да, с помощью наших партнеров, но мы сами на земле", – сказал Зеленский.

Президент считает, что если поднимет этот вопрос, половина союзников сразу прекратят свою поддержку.

"Если я подниму вопрос, скажу: пожалуйста, нам нужны ваши войска на земле, с НАТО или без НАТО, если я подниму, это вопрос, эту тему, то сразу половина наших союзников прекратят свою поддержку. Вот почему я не могу рисковать. Но если вы спрашиваете меня или мы хотим – да. Мы не можем быть против какой-либо большой поддержки, помощи Украине со стороны наших партнеров", – пояснил Зеленский.

Ранее западные СМИ писали, что, учитывая перспективу отказа США от поддержки Киева после вступления в должность президента Дональда Трампа, Британия и Франция активизировали секретные переговоры по отправке своих войск в Украину. Также оговаривается возможность создания частных оборонных компаний на ее территории.

Тем временем группа французских депутатов призвала отправить в Украину военных инструкторов. Они просят министра обороны перенести подготовку ВСУ из стран ЕС на территорию Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, генсек НАТО Марк Рютте высказался о возможности размещения войск блока в Украине. По его словам, государства-члены Альянса такое решение не поддерживают, и сделать так "было бы неразумно".

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