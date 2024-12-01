Во Франции призвали министра обороны отправить в Украину военных инструкторов: что известно

Группа французских депутатов призывает отправить в Украину военных инструкторов. Они просят министра обороны Себастьяна Лекорню перенести подготовку бойцов ВСУ из стран Евросоюза непосредственно на территорию Украины.

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Такое предложение выдвинули пятеро французских депутатов от разных политических сил. Соответствующее письмо в соцсети Х опубликовал депутат Фредерик Пети от партии "Демократы".

В обращении к главе французского оборонного ведомства говорится, что жесткость боевых действий и растущее давление России на востоке Украины вынуждают перенести учения, которые сейчас проводят военные во Франции и Польше, на территорию Украины. Также депутаты поддержали предложение о создании европейской коалиции для отправки военных инструкторов в Украину.

Кром того, в обращении говорится, что увеличение прямой поддержки Украины должность стать ответом на привлечение тысячи северокорейских военных к войне на стороне России. При этом депутаты уточнили, что Франция не должна отправлять своих военных сражаться против российской армии в Украине, но должна отправить военных инструкторов для обучения украинских защитников.

Напомним, на данном этапе российско-украинской войны Польша не планирует отправлять свои войска в Украину. По словам главы Бюро национальной безопасности Польши Яцека Северы, сейчас важно оказывать поддержку оружием.

Как сообщал OBOZ.UA, учитывая перспективу отказа США от поддержки Киева после вступления в должность президента Дональда Трампа, Париж и Лондон активизировали секретные переговоры об отправке своих войск в Украину. Также обсуждается возможность создания частных оборонных компаний на ее территории.

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