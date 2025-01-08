'Сдерживание России может принимать разные формы': Блинкен не исключил привлечения иностранного контингента для прекращения войны в Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что в 2025 году Украина и государство-агрессор Россия могут начать переговоры по завершению войны. Действующая администрация Белого дома, которая завершает свою работу 20 января, сейчас намерена обеспечить Украину более прочными позициями.

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Блинкен отметил, что сдерживание России может принимать разные формы, включая привлечение иностранных миротворческих сил на линии соприкосновения. Об этом он сказал во время брифинга с главой МИД Франции в среду, 8 января, передает Укринформ.

Он подчеркнул, что правительство во главе с Джо Байденом "делает все возможное", чтобы новая администрация США с Дональдом Трампом могла достичь сильнейшего соглашения по прекращению войны.

Это соглашение может предусматривать "реальное сдерживание России от возобновления агрессии с ее стороны", сказал глава американского внешнеполитического ведомства. Российский диктатор Путин не отказался от своих амбиций и вряд ли откажется в будущем.

Соглашение о прекращении огня глава Кремля может использовать, чтобы отдохнуть, перевооружиться и снова повторить полномасштабное вторжение в Украину.

По его словам, сдерживание России может принимать разные формы, включая то, чтобы "определенные страны контролировали линию столкновения".

"Следующая администрация должна принять решение – если до этого дойдет – какую роль будут играть Соединенные Штаты. Но опять же, я верю, что новая администрация, если будет достигнуто соглашение, будет стремиться достичь лучшего из возможных соглашений", – добавил глава Госдепа.

Впервые вопрос об отправке войск в Украину обсуждали весной 2024 года на встрече президентов, глав правительств и министерств из 28 стран мира, состоявшейся в Париже по инициативе президента Франции Эммануэля Макрона. На встрече он заявил, что ни одно государство ЕС не планирует отправлять в Украину собственный военный контингент, однако "не исключено, что в будущем эта позиция может измениться".

Позже Макрон предложил разместить иностранные войска на территории Украины до вступления в НАТО. По данным СМИ, 12 декабря он должен был приехать в Польшу, чтобы обсудить план этой европейской миротворческой миссии.

Суть французского предложения – это контингент, который бы гарантировал, что Кремль в будущем не нарушит возможное прекращение огня и установленную линию разграничения.

Как сообщал OBOZ.UA, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина готова рассмотреть возможность размещения иностранных войск на своей территории до официального вступления в НАТО. Это предложение может стать частью гарантий безопасности страны в условиях агрессии России.

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