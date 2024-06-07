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Ситуация на фронте напряженная, но контролируемая, потерь территорий и позиций не допущено – Генштаб

Анна Павлова
War
3 минуты
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Ситуация на фронте напряженная, но контролируемая, потерь территорий и позиций не допущено – Генштаб

Ситуация на фронте напряженная, но контролируемая. Силами украинских военных потерь территорий и позиций не допущено.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 23:30 6 июня. В настоящее время произошло 73 боевых столкновения.

Ситуация на фронте напряженная, но контролируемая, потерь территорий и позиций не допущено – Генштаб

За текущие сутки российские оккупанты нанесли по территории Украины один ракетный удар и 35 авиационных ударов 58-ми КАБами, применили 477 дронов-камикадзе. Враг совершил почти 2734 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

В свою очередь, подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала этих суток нанесены поражения по четырем районам сосредоточения личного состава, района скопления вооружения и военной техники, средства ПВО и РЛС оккупантов.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российский агрессор активных наступательных действий не проводил, пытается вытеснить наши подразделения, оказывая интенсивное огневое влияние. Ситуация контролируется.

Ситуация на фронте напряженная, но контролируемая, потерь территорий и позиций не допущено – Генштаб

На Купянском направлении российские оккупанты в течение дня пытаются продвинуться к нашим позициям в районах Дружелюбовки и Петропавловки. Три атаки противника отбиты Силами обороны.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Потери территорий и позиций не допущены.

Ситуация на фронте напряженная, но контролируемая, потерь территорий и позиций не допущено – Генштаб

На Северском направлении враг пять раз пытался прорвать нашу оборону в районах Белогоровки и Верхнекаменского. Удачи не имел. Ситуация контролируется.

Ситуация на фронте напряженная, но контролируемая, потерь территорий и позиций не допущено – Генштаб

На Краматорском направлении активность русских захватчиков ограничилась пятью боевыми столкновениями. Четыре атаки в районах Ивановского, Клещиевки и Калиновки успешно отбиты нашими защитниками. Ситуация напряженная, идет бой в районе Калиновки.

Наибольшую активность враг проявил сегодня на Покровском направлении. Всего с начала суток оккупанты 28 раз пытались вклиниться в нашу оборону. В настоящее время 22 атаки врага отбиты, шесть боестолкновений продолжаются. Наши защитники принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника вглубь украинской территории.

Ситуация на фронте напряженная, но контролируемая, потерь территорий и позиций не допущено – Генштаб

На Кураховском направлении враг пять раз атаковал наши позиции в районах Парасковеевки и Красногоровки. Удачи не имели. Ситуация под контролем сил обороны.

Ситуация на фронте напряженная, но контролируемая, потерь территорий и позиций не допущено – Генштаб

Девять раз оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции на Времивском направлении в районах Старомайорского, Урожайного и Новодаровки.

На Ореховском и Приднепровском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, под контролем Сил обороны, потерь позиций и территорий не допущены.

В остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский после поездки в районы активных боевых действий на Харьковском и Купянском направлениях заявил: при всей сложности ситуации на фронте Украина имеет шансы изменить ее в свою пользу.

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