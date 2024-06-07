Ситуация на фронте напряженная, но контролируемая, потерь территорий и позиций не допущено – Генштаб

Ситуация на фронте напряженная, но контролируемая. Силами украинских военных потерь территорий и позиций не допущено.

Об этом говорится в оперативной информации Генштаба ВСУ по состоянию на 23:30 6 июня. В настоящее время произошло 73 боевых столкновения.

За текущие сутки российские оккупанты нанесли по территории Украины один ракетный удар и 35 авиационных ударов 58-ми КАБами, применили 477 дронов-камикадзе. Враг совершил почти 2734 обстрела по позициям наших войск и населенным пунктам с использованием различных типов вооружения.

В свою очередь, подразделениями нашей авиации и ракетных войск и артиллерии с начала этих суток нанесены поражения по четырем районам сосредоточения личного состава, района скопления вооружения и военной техники, средства ПВО и РЛС оккупантов.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российский агрессор активных наступательных действий не проводил, пытается вытеснить наши подразделения, оказывая интенсивное огневое влияние. Ситуация контролируется.

На Купянском направлении российские оккупанты в течение дня пытаются продвинуться к нашим позициям в районах Дружелюбовки и Петропавловки. Три атаки противника отбиты Силами обороны.

На Лиманском направлении враг атаковал 11 раз. Потери территорий и позиций не допущены.

На Северском направлении враг пять раз пытался прорвать нашу оборону в районах Белогоровки и Верхнекаменского. Удачи не имел. Ситуация контролируется.

На Краматорском направлении активность русских захватчиков ограничилась пятью боевыми столкновениями. Четыре атаки в районах Ивановского, Клещиевки и Калиновки успешно отбиты нашими защитниками. Ситуация напряженная, идет бой в районе Калиновки.

Наибольшую активность враг проявил сегодня на Покровском направлении. Всего с начала суток оккупанты 28 раз пытались вклиниться в нашу оборону. В настоящее время 22 атаки врага отбиты, шесть боестолкновений продолжаются. Наши защитники принимают меры по стабилизации обстановки и недопущению продвижения противника вглубь украинской территории.

На Кураховском направлении враг пять раз атаковал наши позиции в районах Парасковеевки и Красногоровки. Удачи не имели. Ситуация под контролем сил обороны.

Девять раз оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции на Времивском направлении в районах Старомайорского, Урожайного и Новодаровки.

На Ореховском и Приднепровском направлениях ситуация существенных изменений не претерпела, под контролем Сил обороны, потерь позиций и территорий не допущены.

В остальных направлениях существенных изменений в обстановке не произошло.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский после поездки в районы активных боевых действий на Харьковском и Купянском направлениях заявил: при всей сложности ситуации на фронте Украина имеет шансы изменить ее в свою пользу.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!