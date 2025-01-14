'Ситуация на фронте непростая': в Генштабе прокомментировали информацию о переводе инженеров Воздушных сил в пехоту

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально опроверг слухи о переводе специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил в пехотные подразделения. Там заверили, что подобный шаг не планировался и не планируется.

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Воздушные силы, напротив, увеличивают штат технического и летного персонала. Об этом сообщила пресс-служба Генштаба.

"Генеральный штаб Вооруженных сил Украины официально сообщает, что остродефицитных специалистов инженерно-авиационной службы Воздушных сил, обслуживающих самолеты в пехотные подразделения, переводить не планировалось и не планируется. Воздушные силы ВС Украины наоборот наращивают штатное количество технического и летного персонала", – говорится в сообщении.

В то же время некоторые категории личного состава Воздушных сил и других видов Вооруженных Сил Украины могут быть переведены на службу в Сухопутные войска или Десантно-штурмовые войска. При этом в Генштабе утверждают, что это произошло только после подготовки в учебных центрах. Такой шаг вынужден из-за острого дефицита пехотинцев на фронте.

"Ситуация на фронте непростая, на многих участках не хватает пехотинцев. Решение об усилении сухопутных бригад на передовой за счет военнослужащих из подразделений других родов и видов ВСУ является вынужденным шагом военного руководства по укреплению нашей обороны", – пояснили в Генштабе.

В то же время, там напомнили, главнокомандующий ВСУ запретил перемещение специалистов высокотехнологичных специальностей, в том числе тех, кто проходил подготовку по иностранным стандартам.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский ответил на призывы понизить мобилизационный возраст в государстве. Он подчеркнул, что имеющиеся бригады не обеспечены в полной мере военной техникой и вооружениями. Поэтому западным партнерам следовало бы сконцентрироваться на том, чтобы помочь Украине защитить, оснастить и подготовить уже мобилизованных военнослужащих.

Как сообщал OBOZ.UA, администрация Байдена разочарована нежеланием Киева идти на понижение мобилизационного возраста до 18 лет, издание WP писало еще в начале декабря прошлого года.

На днях снижение мобилизационного возраста в Украине с 26 до 18 лет поддержал будущий советник Дональда Трампа Майк Волц.

По его мнению, этот шаг позволит решить проблему с "человеческим ресурсом" и привлечь сотни тысяч новых военных. А это, считает Волц, поможет стабилизировать фронт, после чего можно было бы вступать в переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

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