Ситуация на фронте остается напряженной: произошло 125 боевых столкновений – Генштаб

На поле боя в течение пятницы, 23 августа, произошло 125 боевых столкновений воинов Сил обороны с российским оккупационным войском. Основные усилия враг направляет на Покровск, где провел 33 штурма в сутки. В то же время, украинские военные продолжают операцию в Курской области России.

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Об этом говорится в сводке с фронта по состоянию на 22:00 23.08.2024, опубликованной Генеральным штабом ВСУ в Facebook. Там подчеркнули, что украинские военные продолжают отбивать атаки захватчиков.

"Ситуация на Покровском направлении остается напряженной. Противник ведет активные наступательные действия, пытаясь улучшить тактическое положение, наши защитники наносят врагу значительные потери в живой силе и технике", – говорится в сообщении.

На Харьковском направлении оккупанты пытаются потеснить подразделения ВСУ в районах Волчанска и Глубокого. Продолжается бой близ Волчанска.

В течение суток на этом участке ликвидировано и ранено более 70 оккупантов, уничтожены четыре артиллерийские системы, две боевые бронированные машины, 48 БпЛА, четыре единицы автомобильной и пять единиц специальной техники. Также были повреждены танк, артиллерийская система, боевая бронированная машина и пять автомобилей оккупантов.

На Купянском направлении враг 15 раз враг атаковал наши позиции возле Петропавловки, Куриловки, Синьковки и Стельмаховки – ВСУ отразили 11 наступательных действий. Ситуация напряжена, длится четыре боестолкновения.

На Лиманском направлении войска РФ 11 раз атаковали украинских защитников в районах Макеевки, Дружелюбовки, Новосадового, Невского, Торского и Тернов. Бои продолжаются на двух локациях.

На Краматорском направлении украинские воины отразили 20 попыток захватчиков продвинуться вблизи Часова Яра, Калиновки и Ивановского. Продолжается восемь боестолкновений.

На Северском направлении враг семь раз пытался вытеснить ВСУ с позиций в районах Верхнекаменского, Выемки, Белогоровки и Спорного. Все атаки отбиты, противник успеха не имел.

На Торецком направлении оккупанты семь раз атаковали наши позиции вблизи Нелиповки и Торецка. Шесть боестолкновений уже завершены.

На Покровском направлении враг 33 раза атаковал в районах Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Птичьего и Зеленого Поля. 22 атаки отбиты, еще 11 боестолкновений до сих пор продолжаются. По предварительным подсчетам, оккупанты потеряли на этом участке фронта более 220 военных убитыми и ранеными.

На Кураховском направлении украинские военные отразили 14 вражеских атак вблизи Константиновки, Георгиевки, Красногоровки и Карловки. Бои не утихают, в настоящее время продолжается пять боестолкновений.

На Времевском направлении агрессор девять раз пытался штурмовать передний край обороны в направлении Водяного и Угледара. Украинские воины остановили четыре атаки противника, еще пять атак продолжаются.

На Ореховском и Приднепровском направлениях активных действий оккупантов не отмечено, но враг наносит авиационные удары и обстреливает территорию украинских городов и сел.

Как сообщал OBOZ.UA, в ISW отметили, что для руководства страны-агрессора РФ важнее продолжать наступать в Донецкой области. Ожидается, что они и дальше будут концентрироваться на Донетчине вместо того, чтобы остановить вторжение ВСУ в Курскую область России.

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