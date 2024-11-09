'Ситуация на фронте остается сложной': в Генштабе рассказали, где ведет штурмы враг. Карта

Ситуация на фронте остается сложной. Враг продолжает штурмовать позиции украинских защитников, пытаясь воспользоваться своим преимуществом в живой силе и технике.

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Однако украинские войска устойчиво удерживают линии обороны, нанося значительные потери российским захватчикам. Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на утро субботы, 9 ноября.

За прошедшие сутки зафиксировано 171 боевое столкновение, а также многочисленные обстрелы и атаки по гражданским объектам. Враг применил 7 ракет, 137 авиабомб и более 4000 артиллерийских обстрелов, в том числе 103 обстрела из систем залпового огня. Кроме того, было использовано 1333 дрона-камикадзе. Основные районы атак охватывали населённые пункты в Сумской, Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областях.

Основные районы авиаударов охватывали населенные пункты в Сумской области: Водологи, Стецьковка, Хотинь, Журавка, Краснополье, Новослободское, Сварково, Беловоды; Харьковской области: Волчанск, Бочково, Ковшаровка, Новоосиново, Богуславка; Донецкой области: Дилиевка, Дружба, Торецк, Щербиновка, Петровка, Звездное, Балаган, Александрополь, Курахово, Большая Новоселка, Ясная Поляна, Сухие Яли; Запорожской области: Лобковое, Новодаровка; и Херсонской области: Украинка, Михайловка, Одрадокаменка, Токаревка, Понятовка.

Ракетные войска и артиллерия Сил обороны за прошедшие сутки поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и техники противника, один состав боеприпасов и два командных пункта русских войск.

В Харьковском направлении враг с помощью бомбардировочной авиации пять раз штурмовал позиции украинских защитников возле Волчанска.

На Купянском направлении произошло 14 атак, которые силы обороны отразили вблизи Кондрашовки, Колесниковки, Загрызового, Лозового, Песчаного и Берестового.

На Лиманском направлении враг 12 раз пытался прорвать оборону у Грековки, Заречного, Тернов, Торского и Григорьевки.

На Северском направлении украинские военные отразили пять атак вблизи Белогоровки и Верхнекаменского.

На Краматорском направлении противник атаковал у Бондарного.

На Торецком направлении враг совершил десять атак с авиаподдержкой вблизи Дилиевки, Дружбы, Торецкая, Щербиновки и Петровки.

На Покровском направлении защитники остановили 36 атак агрессора в районах Миролюбовки, Новоторецкого, Луча, Лысовки, Крутого Яра, Селидового, Вишневого и Млечного.

На Кураховском направлении было отражено 40 российских атак, в том числе вблизи Ильинки, Берестков, Новоселидовки, Новодмитровки, Вознесенки, Максимовки, Антоновки, Дальнего и Екатериновки.

На Времивском направлении противник совершил семь штурмов возле Трудового, Константинопольского и Сухих Ялов.

На Ореховском направлении оккупационные войска пять раз штурмовали позиции Сил обороны вблизи Новоандреевки и Новоданиловки.

В Приднепровском направлении враг трижды при поддержке авиации пытался атаковать позиции украинских войск, но безуспешно.

На Волынском и Полесском направлениях не зафиксированы признаки формирования наступательных группировок врага.

В общем, за прошедшие сутки украинские войска нанесли ощутимые потери оккупантам. Российские оккупанты потеряли 1660 человек, а также 5 танков, 36 боевых бронированных машин, 23 артиллерийских системы, 49 беспилотников, 3 крылатые ракеты, 66 автомобилей и 2 единицы спецтехники.

Напомним, ранее в ISW заявили, что украинские удары и санкции Запада подрывают энергетический сектор России.

Силы обороны наносят разрушения российским НПЗ, а из-за санкций россияне не могут их полностью и своевременно отремонтировать, что влияет и на экспорт российских энергоресурсов, и на ситуацию с топливом внутри страны.