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Ситуация на фронте продолжает обостряться: в Генштабе назвали самые горячие направления

Михаил Левакин
War
3 минуты
10,5 т.
Ситуация на фронте продолжает обостряться: в Генштабе назвали самые горячие направления

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на юге и востоке Украины в попытке улучшить тактическое положение и прорвать оборону ВСУ. Наиболее горячим за минувшие сутки осталось Бахмутское направление. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 20 апреля.

В течение суток зафиксировано 91 боевое столкновение. Всего враг нанес 14 ракетных и 48 авиаударов, совершил 61 обстрел из РСЗО.

В свою очередь, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника. Ракетные войска поразили 1 район сосредоточения личного состава, 1 склад боеприпасов, 1 средство противовоздушной обороны, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений (признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено). На Северском и Слобожанском направлениях противник проводит диверсионно-разведывательную деятельность и увеличивает плотность минных заграждений вдоль границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 9 атак в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Ситуация на фронте продолжает обостряться: в Генштабе назвали самые горячие направления

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 25 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спирне, Клищиевка, Ивановское и Новый Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

Ситуация на фронте продолжает обостряться: в Генштабе назвали самые горячие направления

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 18 атак в районах населенных пунктов Семеновка, Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Уманское, Яснобродовка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

Ситуация на фронте продолжает обостряться: в Генштабе назвали самые горячие направления

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 17 раз пытался прорвать оборону наших войск.

Ситуация на фронте продолжает обостряться: в Генштабе назвали самые горячие направления

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

Ситуация на фронте продолжает обостряться: в Генштабе назвали самые горячие направления

На Херсонском направлении враг совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Ситуация на фронте продолжает обостряться: в Генштабе назвали самые горячие направления

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки Силы обороны Украины "денацифицировали" на фронте 750 оккупантов убитыми и ранеными. Общая численность потерь государства-террориста России за весь период полномасштабной войны составила 458 580 человек. Также к утру 20 апреля враг не досчитался также десятков единиц техники.

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