Ситуация на фронте продолжает обостряться: в Генштабе назвали самые горячие направления

Российская оккупационная армия продолжает атаковать на юге и востоке Украины в попытке улучшить тактическое положение и прорвать оборону ВСУ. Наиболее горячим за минувшие сутки осталось Бахмутское направление. Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 20 апреля.

В течение суток зафиксировано 91 боевое столкновение. Всего враг нанес 14 ракетных и 48 авиаударов, совершил 61 обстрел из РСЗО.

В свою очередь, в течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава противника. Ракетные войска поразили 1 район сосредоточения личного состава, 1 склад боеприпасов, 1 средство противовоздушной обороны, 1 район сосредоточения вооружения и военной техники противника.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений (признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено). На Северском и Слобожанском направлениях противник проводит диверсионно-разведывательную деятельность и увеличивает плотность минных заграждений вдоль границы.

На Купянском направлении враг наступательных (штурмовых) действий не вел

На Лиманском направлении Силами обороны отражены 9 атак в районе населенного пункта Терны Донецкой области, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Бахмутском направлении нашими воинами отражены 25 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Спирне, Клищиевка, Ивановское и Новый Донецкой области, где враг пытался улучшить тактическое положение.

На Авдеевском направлении нашими защитниками отражено 18 атак в районах населенных пунктов Семеновка, Новокалиново, Очеретино, Бердичи, Уманское, Яснобродовка Донецкой области, где враг при поддержке авиации пытался вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей.

На Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Георгиевка, Новомихайловка, Водяное и Урожайное Донецкой области, где враг при поддержке авиации 17 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении враг при поддержке авиации 1 раз атаковал позиции наших защитников в районе Старомайорского Донецкой области.

На Херсонском направлении враг совершил 3 безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки Силы обороны Украины "денацифицировали" на фронте 750 оккупантов убитыми и ранеными. Общая численность потерь государства-террориста России за весь период полномасштабной войны составила 458 580 человек. Также к утру 20 апреля враг не досчитался также десятков единиц техники.

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