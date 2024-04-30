Ситуация на фронте продолжает обостряться: зафиксировано 96 боевых столкновений – Генштаб

Российские оккупационные войска продолжают совершать штурмовые действия на фронте, ситуация продолжает обостряться. Всего в сутки произошло 96 прямых боевых столкновений между путинской армией и украинскими защитниками.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины по состоянию на вечер 30 апреля. Всего враг совершил 1 ракетный и 29 авиационных ударов, а также провел 109 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенным пунктам.

На Волынском и Полесском направлениях ситуация остается стабильной без существенных изменений. Пока не обнаружено никаких признаков формирования наступательных группировок врага.

Относительно Северского и Слобожанского направлений противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных районах, осуществляет диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ и усиливает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.

В частности, оккупанты устроили обстрелы в районах населенных пунктов Водологи и Ямно Сумской области; Веселое, Харьков, Волчанск Харьковской области. Также были зафиксированы артиллерийские и минометные обстрелы от вражеских сил более чем в 30 населенных пунктах, среди которых Хреновка Черниговской области; Коренок, Волфин, Большая Березка и Юнаковка Сумской области.

На Купянском направлении нашими военными отражены 3 атаки в районах населенных пунктов Берестово и Копанки Харьковской области. Под артиллерийским и минометным обстрелом оказались около 10 населенных пунктов, в частности, Синьковка, Степная Новоселовка, Котляровка Харьковской области.

На Лиманском направлении Силами обороны отражено 16 атак, совершенных противником в районе населенных пунктов Новоегоровка, Грековка, Макеевка, Невское и Серебрянского лесничества Луганской области, а также Тернов Донецкой области. Протее противник нанес авиационный удар в районе Серебрянского лесничества. Также от артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов, в том числе Макеевка, Невское Луганской области; Терны, Ямполевка Донецкой области.

На Бахмутском направлении нашими военными отражены 24 атаки в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Раздолевка, Спирное, Новый, Клещиевка, Андреевка и Часов Яр Донецкой области, где враг, при поддержке авиации, пытался улучшить тактическое положение. Под артиллерийским и минометным обстрелом оказались более 10 населенных пунктов, в том числе Роздоловка, Калиновка, Часов Яр, Андреевка Донецкой области.

На Авдеевском направлении наши защитники отразили 23 нападения в районах населенных пунктов Архангельское, Керамик, Сокол, Уманское, Яснобродовка и Нетайлово Донецкой области, где враг пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций. Противник нанес авиационные удары в районах населенных пунктов Новобахмутовка и Евгенивка Донецкой области. Кроме того, артиллерийские и минометные обстрелы произошли в более 20 населенных пунктах, среди которых Архангельское, Новопокровское, Уманское Донецкой области.

На Новопавловском направлении наши войска продолжают держать оборону в районах населенных пунктов Георгиевка, Парасковеевка и Урожайное Донецкой области, где противник с помощью авиации 10 раз пытался прорвать наши линии обороны. Авиационные удары противника также были зафиксированы в районе населённого пункта Константиновка Донецкой области. Около 10 населенных пунктов оказались под обстрелами артиллерии и минометов, в том числе Красногоровка, Георгиевка, Парасковеевка, Константиновка Донецкой области.

В Ореховском направлении вражеские силы, поддержанные авиацией, дважды атаковали позиции наших защитников в районах Старомайорского Донецкой области и Роботиного Запорожской области. Также совершены авиаудары в районах населенных пунктов Сторожево Донецкой области и Малая Токмачка Запорожской области. Около 15 населенных пунктов пострадали от артиллерийских и минометных обстрелов, в том числе Малиновка, Белогорье, Роботино, Щербаки Запорожской области.

На Херсонском направлении противник не отказывается от намерения вытеснить наши подразделения по плацдармам на левобережье Днепра. За сутки были совершены две безуспешные атаки на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области. Также враг нанес авиаудары в районах населенных пунктов Михайловка, Тягинка, Янтарное Херсонской области. Около 20 населенных пунктов были обстреляны артиллерией и минометами, среди которых Николаевка, Ольга, Тягинка, Ивановка, Токаревка Херсонской области.

В течение суток авиация Сил обороны нанесла удары по 12 районам сосредоточения вражеских войск. В то же время подразделениями ракетных войск произведено поражение по 1 району сосредоточения личного состава противника.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее свою "охоту" на оккупантов показали украинские морпехи. В частности, воины 37-й ОБрМП с помощью ударных дронов поразили технику и личный состав ВС РФ.

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