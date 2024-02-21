Прошел один год и триста шестьдесят дней войны. А вот сегодня я без карт ISW не обойдусь. Итак. Что мы имеем? Шойгу доложил Путину, что плацдарм ВСУ на левом берегу Днепра в районе Крынок ликвидирован. Карты ISW это подтверждают.

(При этом, замечу, что ISW никогда не делают выводов только лишь на основании заявлений того или иного командующего, а всегда это проверяют по другим данным, в частности по биллингу, по радиоперехватам, по постам в соцсетях, по сообщениям военкоров и т.д.)

Но тут же выступают спикеры ВСУ и сообщают, что это все вранье и ВСУ по-прежнему контролируют Крынки и, следовательно, плацдарм целехонек и украинские морпехи успешно отражают атаки противника.

Кому верить – решайте сами.

Идем дальше. The New York Times пишет, что отступление ВСУ из Авдеевки запоздало минимум на пару недель, организовано было из рук вон плохо и в результате в плен к россиянам попало от 850 до 1000 украинских военнослужащих (это не считая тех, кто был убит в процессе сдачи в плен и вообще - при отступлении).

Но тут же выступают спикеры ВСУ, которые сообщают, что все это путинская пропаганда и отступление было организовано блестяще, а если в плен и попали два-три украинских солдатика, то это максимум, но, скорее всего, даже и этого нет.

Кому верить – решайте сами.

Ясно одно: ситуация на фронте тяжелая, и что реально там происходит, мы будем теперь узнавать с некоторым запозданием, то есть не раньше, чем когда те или иные факты уже будет совершенно невозможно скрыть. А до тех пор все будет тонуть в море слов и потоке пропагандистских речевок. Причем – с обеих сторон.

Иногда, правда, всплывают отдельные вполне реальные истории. Такие, как бы, живые картинки из жизни. Например, вот одна из них: сегодня в районе Волновахи умные российские командиры в тысячный раз наступили на любимые грабли: устроили на учебном полигоне построение личного состава то ли для произнесения духоподъемные речей (не иначе зачитывали очередной высер Медведева), то ли ждали какого-то большого начальника…

Но вместо начальника прилетело три украинские ракеты от HIMARS и все представление пошло прахом. В результате 65 трупов российских военнослужащих, не считая раненых.

Вот как это описывает разъяренный российский военкор Сапоньков: "У нас опять прилет по полигону. Построили людей в ожидании приезда большого командира. Что интересно, командир так и не приехал. Те же самые люди, что до этого уже засветились на мясных штурмах поселков с большими потерями. Но их не сняли, тем более не судили. Может пора мясников отправлять под суд?"

Я придерживаюсь того же мнения, что и Споньков. С той только разницей, что я предлагаю начать с самого главного мясника – Путина. Он источник всех этих трупов и одновременно – хозяин тех самых генералов, которые и производят все безумные построения и мясные атаки.

Или вот еще история. В августе прошлого года российский вертолетчик, 28-летний Максим Кузьминов, якобы заранее договорившись с украинским ГУРом, перегнал из Курска в Украину вертолет МИ-8. При этом ГУР докладывал, что операция была разработана настолько тщательно, что они даже заблаговременно вывезли из России в Украину семью Кузьминова.

Во время угона вертолета вместе с Кузьминовым на борту находились еще два не о чем не подозревающих российских военных, которых, по версии ГУРа, убили украинские разведчики, поскольку они оказали сопротивление, а по версии россиян их, без всякой помощи ГУРа, убил сам Кузьминов (видимо просто выстрелив им в затылок).

Кузьминов потом некоторое время был героем на украинском телевидении и рассказывал, что он это сделал в знак протеста против военной агрессии России против Украины. Ему была выплачена сумма в 500 тысяч долларов и право выбрать себе место жительства либо в Украине, либо в Европе. Он выбрал, как теперь стало понятно, Испанию.

Но "воздух свободы сыграл с профессором Плейшнером злую шутку", и, расслабившись под теплым испанским солнцем, бравый Кузьминов решил вызвать к себе свою бывшую подругу из России (тут начинает сыпаться сюжет про заблаговременный вывоз семьи).

Разумеется, за ней увязались путинские "Петров и Баширов" и по ее следам вышли на нашего авиатора.

Итог – шестнадцать (по другим версиям – шесть) пуль и смерть в прибрежном городке Вильяхойоса. Убийцам в этот раз удалось скрыться. Испанская полиция начала расследование этого убийства.

Что я могу сказать? Безотносительно моральных оценок всей этой истории можно сказать только одно: география войны расширяется и вот уже незаметно она перекинулась на улицы мирной Европы. То ли еще будет…

Пока американские конгрессмены находятся в отпуске, некоторые из них уже разработали какой-то очередной "компромиссный" законопроект, который предусматривает уже не 60, а только чуть больше 40 миллиардов долларов помощи Украине и при этом снова в него вернулись какие-то меры по регулированию миграции.

Его авторы считают, что у этого законы хорошие шансы быть принятым Палатой Представителей. Я не знаю, чем этот законопроект лучше всех предыдущих, но если он действительно более проходной - то и ради Бога. Лишь бы поскорее помощь была выделена.

Тут уже не до жиру: 40, так 40. Тихо подозреваю, что из 60 миллиардов вычли финансирование пенсий украинским пенсионерам и зарплат украинским госслужащим. Я обратил внимание, что на некоторых республиканских конгрессменов то, что США должны оплачивать украинцам не только оружие, но и зарплаты и пенсии произвело резко негативное впечатление.

И еще важно: Байден пригласил спикера Джонсона к себе в Белый Дом и тот согласился прийти. Это хороший признак. Должно быть все таки есть шанс договориться. Хотя я бы не раскатывал губы и не начинал раньше времени питать иллюзии. Все еще может закончится очередным пшиком.

А пока все эти игрища продолжаются, украинские солдаты, истекая кровью, держат оборону. И все мое сочувствие – на их стороне. Никто не вызывает у меня больше уважения и восхищения, чем эти люди. Нет такого памятника, который был бы достоин их подвига.

Слава Украине!

Сегодня в новостях об Израиле и вокруг него я ничего интересного не увидел. Может быть потому, что плохо смотрел. Но, на мой взгляд, отсутствие новостей это само по себе - неплохая новость. Впрочем, я могу и ошибаться…