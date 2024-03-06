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"Ситуация на фронте тяжелая, но на войне нет статики": Данилов заявил, что Украина найдет ответы на вызовы

Марина Погорилко
War
2 минуты
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'Ситуация на фронте тяжелая, но на войне нет статики': Данилов заявил, что Украина найдет ответы на вызовы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов "разложил по полочкам" ситуацию с войной в Украине, чтобы предупредить разного рода "инсайты", экспертные прогнозы и комментарии активизировавшихся в сети "анонимных источников". Он призвал украинцев здраво оценивать всю информацию, которую сегодня можно встретить на просторах интернета.

Свою позицию он изложил в соцсети Х. Чиновник начал изложение с объяснения значения "Украинской формулы мира", подчеркнув, что это документ практических реализаций, свидетельствующий о том, что Украина будет твердо стоять на своем по каждому пункту, которые там очерчены.

"Пока не будет справедливого суда и наказания, никаких контактов с нынешними кремлевскими подонками быть не может", – подчеркнул Данилов.

Вторым пунктом он отметил, что восстановление территориальной целостности Украины – это "безальтернативный абсолют", который должен учитывать каждый, кто захочет внести какие-либо предложения по урегулированию войны.

"В Украине землей не делятся, мы в нее закапываем тех, кто отважился это проверить", – написал секретарь СНБО.

Также чиновник прокомментировал ситуацию на фронте, признав, что проблемы есть, однако государство найдет пути их решения.

Ситуация на фронте тяжелая, но на войне нет статики и все развивается в стремительной динамике. Можно сделать где-то шаг назад, но потом мы сделаем два шага вперед. Украина найдет ответы на возникающие вызовы – и со "снарядным голодом", и с пополнением резервов и с российским ракетным террором", – заверил Данилов.

Он также выразил убеждение, что западные партнеры пройдут все сложности и "таки справятся" с российской экономикой, которая "равна бюджету одного американского штата".

Данилов также согласился, что украинское общество "устало" от войны, но всегда выберет свободу, а не рабство. И будет бороться за нее столько, сколько понадобится.

Последним пунктом секретарь Совбеза призвал международных посредников "направить усилия не на убеждение Украины, а на возвращение России к действиям в рамках международного права". Также Данилов отметил важность "ликвидировать источники поставок подсанкционных товаров военного назначения на территорию временно существующей РФ".

"Ситуация на фронте тяжелая, но на войне нет статики": Данилов заявил, что Украина найдет ответы на вызовы
"Ситуация на фронте тяжелая, но на войне нет статики": Данилов заявил, что Украина найдет ответы на вызовы

Напомним, ранее Данилов также выразил мнение, что повторное наступление российских войск на Киев вряд ли возможно. По его словам, сейчас у вражеской армии значительно меньшие возможности, чем те, которые она имела, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года и когда оккупанты смогли подойти к Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Друзья Кремля – Китай и Турция – почти синхронно объявили о своих "усилиях по началу мирных переговоров между Украиной и Россией". Спецпредставитель правительства КНР из Евразии Ли Хуэй побывал в Москве, откуда оно отправится в Украину и ЕС.

– В Госдепе США заявили, что уверены в победе Украины в войне с РФ. Кроме того, там говорят, что у украинских защитников есть несколько сюрпризов, которые помогут добиться "солидных успехов".

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