'Ситуация на фронте тяжелая, но на войне нет статики': Данилов заявил, что Украина найдет ответы на вызовы

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов "разложил по полочкам" ситуацию с войной в Украине, чтобы предупредить разного рода "инсайты", экспертные прогнозы и комментарии активизировавшихся в сети "анонимных источников". Он призвал украинцев здраво оценивать всю информацию, которую сегодня можно встретить на просторах интернета.

Свою позицию он изложил в соцсети Х. Чиновник начал изложение с объяснения значения "Украинской формулы мира", подчеркнув, что это документ практических реализаций, свидетельствующий о том, что Украина будет твердо стоять на своем по каждому пункту, которые там очерчены.

"Пока не будет справедливого суда и наказания, никаких контактов с нынешними кремлевскими подонками быть не может", – подчеркнул Данилов.

Вторым пунктом он отметил, что восстановление территориальной целостности Украины – это "безальтернативный абсолют", который должен учитывать каждый, кто захочет внести какие-либо предложения по урегулированию войны.

"В Украине землей не делятся, мы в нее закапываем тех, кто отважился это проверить", – написал секретарь СНБО.

Также чиновник прокомментировал ситуацию на фронте, признав, что проблемы есть, однако государство найдет пути их решения.

Ситуация на фронте тяжелая, но на войне нет статики и все развивается в стремительной динамике. Можно сделать где-то шаг назад, но потом мы сделаем два шага вперед. Украина найдет ответы на возникающие вызовы – и со "снарядным голодом", и с пополнением резервов и с российским ракетным террором", – заверил Данилов.

Он также выразил убеждение, что западные партнеры пройдут все сложности и "таки справятся" с российской экономикой, которая "равна бюджету одного американского штата".

Данилов также согласился, что украинское общество "устало" от войны, но всегда выберет свободу, а не рабство. И будет бороться за нее столько, сколько понадобится.

Последним пунктом секретарь Совбеза призвал международных посредников "направить усилия не на убеждение Украины, а на возвращение России к действиям в рамках международного права". Также Данилов отметил важность "ликвидировать источники поставок подсанкционных товаров военного назначения на территорию временно существующей РФ".

Напомним, ранее Данилов также выразил мнение, что повторное наступление российских войск на Киев вряд ли возможно. По его словам, сейчас у вражеской армии значительно меньшие возможности, чем те, которые она имела, когда Россия начала полномасштабное вторжение в Украину в феврале 2022 года и когда оккупанты смогли подойти к Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA:

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