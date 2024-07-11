'Ситуация на фронте влияет на все': эксперт рассказал, как Украина может вернуть оккупированные территории и вступить в НАТО

Соглашение по миру в Украине напрямую зависит от событий на фронте. Страна-агрессор Россия добровольно уже оккупированные территории не отдаст, и потому каким-либо переговорам о мире должна предшевствовать деоккупация захваченных захватчиками земель.

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Об этом OBOZ.UA рассказал эксперт, известный историк и дипломат Александр Левченко. Он подчеркнул: чтобы вступить в НАТО и иметь любые гарантии безопасности, сначала нужно закончить войну в Украине.

Понятно, что физическая мощь украинских защитников базируется на военной помощи партнеров Украины. Однако ее сейчас не хватает даже для того, чтобы не терять украинские земли. Поэтому велик риск потери новых территорий, отметил Левченко.

"Мы уже потеряли часть территорий, и так просто Россия их не отдаст. То есть, желательно отбивать их военным путем. Однако мы видим: пока не хватает у нас ресурсов. Потому что для того, чтобы вернуть свое, уровень помощи должен увеличиться в разы", – сказал эксперт.

И хотя объемы помощи увеличиваются, их "рост происходит на какие-то проценты, а далеко не в разы", поэтому опасность новых потерь очень реальна.

Но изменить ситуацию могут только сами украинцы, заметил Левченко. Только при успехах ВСУ можно будет рассчитывать на увеличение помощи.

"Ситуация на фронте влияет на все. На вступление в Евросоюз, на вступление в НАТО, на то, какой уровень поддержки будет. Чем лучше мы будем воевать, если будут конкретные результаты на фронте, будет и уровень поддержки гораздо больше", – считает эксперт.

Таким образом, будущая судьба Украины может быть определена только на поле боя. И даже вступление в НАТО, которое у нас даже прописано в Конституции, также зависит от событий на линии фронта.

"Было сказано, что во время войны Украина приглашение в НАТО, в отличие от приглашения в ЕС, не получит. Дело в том, что приглашение на вступление в Евросоюз отличается от приглашения к вступлению в НАТО. После последнего процедура вступления достаточно короткая, год максимум. А в Евросоюз можно вступать на протяжении десятилетий", – объяснил Левченко.

Вступление в НАТО как вопрос будущей безопасности Украины можно будет рассматривать только после окончания войны. При этом нужно завершить войну либо победой, либо хотя бы без поражения, заметил эксперт.

"Вот здесь и важна позиция наших партнеров: сколь долго они будут нас качественно поддерживать в этой борьбе", – добавил он.

Как сообщал OBOZ.UA, Украина в войне с оккупантами может перейти к наступательным операциям уже в этом году. Но для этого необходимо создать соответствующие условия. Прежде всего, военная помощь Украине должна не только сохраняться, но и усиливаться.

Это было сказано именно представителями НАТО и прозвучало заявление во время саммита Альянса в Вашингтоне.

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