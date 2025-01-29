Ситуация на востоке и юге Украины остается напряженной: на фронте произошло 152 боевых столкновения – Генштаб

С начала суток, 29 января, на востоке и юге Украины ситуация остается напряженной. На данный момент на фронте произошло 152 боевых столкновения.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 22:00. Отмечается, что самое большое количество боев произошло на Покровском направлении.

Силы обороны Украины продолжают сдерживать давление оккупационных войск. Сегодня в Генштабе за эффективную боевую работу отмечены воины 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады, 68-й отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша, 44-й отдельной артиллерийской бригады имени гетмана Даниила Апостола и 38-й отдельной.

В свою очередь, с начала суток, государство-террорист нанесло 31 авиаудара, сбросив при этом 55 КАБ. Кроме того, захватчики задействовали для ударов 988 дронов-камикадзе и совершили более 4000 обстрелов по позициям наших войск и населенным пунктам.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении российские террористы однажды пытались продвинуться в направлении Казачьей Лопани.

Десять раз враг атаковал наши позиции на Купянском направлении вблизи Петропавловки, Новоосинового, Колесниковки, Загрызового и Лозового. Подразделения Сил обороны отразили все атаки противника.

На Лиманском направлении сегодня российские войска атаковали украинских защитников в районах населенных пунктов Новоегоровка, Копанки, Макеевка, Новолюбовка, Торское, Ямполевка и Зеленая Долина. Наши воины отбили 26 вражеских атак.

На Северском направлении с начала суток враг предпринял шесть попыток потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районе Верхнекаменского, два боестолкновения до сих пор.

На Краматорском направлении украинские воины отразили десять попыток захватчиков продвинуться вперед в районах Новомаркового, Часова Яра и Ступочек.

На Торецком направлении оккупанты 15 раз пытались продвинуться вперед в районах Крымского и Торецка, также бомбили Константиновку, применив КАБ.

На Покровском направлении в течение этих суток агрессор 67 раз атаковал наши позиции в районах населенных пунктов Водяное Второе, Елизаветовка, Миролюбовка, Лисовка, Возрождение, Зверевое, Котлино, Удачное, Котляровка, Андреевка, Дачное и Улаклы. Два боестолкновения продолжаются до сих пор. Под авиаударами оказались Белицкое, Покровск и Одрадное.

По имеющейся информации, потери оккупантов на направлении за сегодня составили 294 человека убитыми и ранеными, уничтожена одна боевая бронированная машина, три автомобиля, один мотоцикл, четыре антенны БпЛА, артиллерийская система, пять средств спутниковой связи, средство РЭБ и пять БПЛА оперативно-тактического уровня, кроме того, существенно повреждены две боевые бронированные машины и единица автомобильной техники противника.

На Новопавловском направлении захватчики совершили шесть атак позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Константинополь, Разлив, Раздольное и Новоочередное. Авиаудар подверглись населенным пунктам Разлив и Новопавловка.

На Гуляйпольском, Ореховском и Приднепровском направлениях враг активных действий не проводил.

Силы обороны Украины продолжают ведение операции на Курском направлении. Сегодня украинские воины отразили семь атак захватнической армии на этом направлении, один бой продолжается. Кроме того, авиация врага нанесла по собственной территории 19 авиаударов, сбросив при этом 35 КАБов.

Ранее сообщалось, что в Вооруженных силах Украины не могут подтвердить оккупацию врагом поселка Большая Новоселка на юге Донбасса. За населенный пункт продолжаются тяжелые бои.

Как ранее писал OBOZ.UA, в 16:00 среды, 29 января, в Генеральном штабе Вооруженных сил заявили, что за неполные сутки на фронте произошла 91 вражеская атака.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!