'Ситуация непростая': в ГПСУ рассказали об обстановке на границе с Россией и деятельности вражеских ДРГ

Россияне значительно снизили диверсионную активность в приграничье Сумщины. Ранее там российские ДРГ действовали активно, не исчезала такая угроза и для Харьковщины и Черниговщины.

В то же время враг обстреливает Сумщину изо всех видов вооружений, активно применяет он также дроны различных типов. Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона.

Что известно

В последнее время россияне снизили активность ДРГ на северной границе Украины. Особенно заметно это снижение на Сумщине, которая страдала от российских диверсантов больше всего.

"Сейчас ДРГ противника значительно уменьшилось. Мы не фиксируем такого большого количества применений, хотя раньше достаточно активно -разведывательные группы противника действовали, особенно в пределах Сумской области, хотя угроза никогда не исчезала и для Харьковщины, где также в этом году диверсанты врага разоблачались, и по Черниговщине", – отметил Демченко.

В то же время спикер добавил, что возобновить активное применение ДРГ россияне могут в любой момент.

В целом ситуация на северной границе с РФ остается непростой.

"Ситуация по границе с Россией, конечно, не простая и, в первую очередь, характеризуется обстрелами и в пределах Черниговской области, и Харьковщины и Сумщины. Большинство обстрелов в пределах Сумской области, враг продолжает использовать все, наверное, имеющееся вооружение, в том числе и авиацию, сбрасывая управляемые авиационные бомбы, нанося удары неуправляемыми авиационными ракетами", – отметил Демченко.

Достаточно активно, по словам представителя ГПСУ, оккупанты применяют FPV-дроны и дроны на оптоволокне.

