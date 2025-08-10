"Защитники разрушают намерения оккупантов": в Генштабе опровергли слухи о захвате врагом Дачного на Днепропетровщине

Вооруженные силы Украины разрушают намерения агрессора и продолжают контролировать н.п. Дачное в Днепропетровской области. Информация о его захвате не правдива.

Об этом 10 августа сообщили в Генеральном штабе ВСУ. Там отметили, что доверять следует только официальным данным от проверенных источников.

Что известно

"Силы обороны продолжают контролировать населенный пункт Дачное (Днепропетровская обл.). Информация о его оккупации не соответствует действительности", – говорится в сообщении.

Украинские бойцы наносят урон личному составу противника и его технике, держа рубежи.

"Наши защитники успешно разрушают намерения оккупантов продвинуться вперед, нанося значительные потери в живой силе и держа определенные рубежи. Просим доверять только официальным источникам и проверять информацию. Вместе к Победе!" – отмечено в сообщении.

Российская армия не перестает атаковать Днепропетровщину

Ночью 10 августа под вражеским ударом оказался железнодорожный вокзал в Синельниково. В результате атаки зафиксировано разрушение. К счастью работники успели пройти до укрытий, так что обошлось без жертв. Кроме железнодорожного вокзала изуродованы два частных дома

Напомним, 10 августа в Генштабе ВСУ сообщили, что наши военные освободили и полностью зачистили от оккупантов населенный пункт Бессаловка Сумской области. Во время боестолкновений Силы обороны уничтожили 18 захватчиков. В операции участвовали подразделения 33-го отдельного штурмового полка и 24-го отдельного штурмового батальона ВСУ.

Как сообщал OBOZ.UA, российские ДРГ пытались зайти в Покровск, чтобы заставить ВСУ покинуть город. Впрочем, операция не имела успеха: из 150 захватчиков до Покровска дошли около 30 человек.

