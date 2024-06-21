Ситуация очень тяжелая: в ВСУ рассказали о боях в Часовом Яру

Российские оккупационные войска непрерывно обстреливают город Часов Яр на Донетчине всеми возможными видами вооружения и пытаются обойти его с севера и юга. Ситуация в населенном пункте и вокруг него – очень тяжелая.

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Об этом сообщила 24 отдельная механизированная бригада имени короля Даниила в Facebook. В пресс-службе ОМБр отметили, что их подразделения передислоцированы для усиления обороны в район Часового Яра.

"Враг постоянно устраивает массированные лобовые штурмы, а также пытается обойти населенный пункт с севера и юга. Оккупанты беспощадно обстреливают Часов Яр управляемыми авиабомбами и всеми возможными видами вооружения", – говорится в сообщении.

Воины 24 ОМБр, как отметили в пресс-службе, массово уничтожают пехоту и технику российских войск. Бойцы ломают планы врага и заставляют его платить огромную цену за каждый метр земли.

"К сожалению, у нас тоже есть потери. Вечная память и слава погибшим побратимам. Отомстим за каждого. Битва продолжается", – добавили в бригаде.

Накануне заместитель командира батальона 5-й отдельной штурмовой Киевской бригады ВСУ Алексей Тарасенко отметил, что за последние несколько дней оккупанты снизили свой наступательный порыв на Бахмутском направлении, однако не повсюду: враг продолжает активные атаки в районе Ивановского, что перед Часовым Яром.

По его словам, враг решил "дожать" Ивановское, чтобы продвинуться поближе к Часовому Яру с юга и выйти к каналу Северский Донец-Донбасс.

Как сообщал OBOZ.UA, в районе города Часов Яр в Донецкой области враг проводит наступательные действия, привлекая большое количество личного состава. Также оккупанты имеют преимущество в количестве военной техники, еще один из их мощных инструментов войны – КАБы.

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