Ну что ж, ситуация под Покровском снова плавно переходит в состояние критической.

Враг повторно оккупировал Котлино и Удачное (уже в который раз) и движется в сторону шахтоуправления "Покровское" (та самая шахта с коксующимся углем).

На территорию шахты они забегают малыми группами, закрепляться не успевают, потому что немножко подышат. Но звоночки тревожные.

На юге города оккупанты малыми группами постоянно заходят в южные кварталы, занимая многоэтажки.

Наши воины постоянно их оттуда выкуривают, но ситуация ухудшилась и очень тяжелая.

Единственное что держится - фланг у Родинского. Большой ценой, там погиб мой племянник Александр Киндратюк ..., но держится.

Если враг захватит шахту севернее Удачного - выйдет на Гришино и перережет павлоградскую трассу.

И де-факто это уже будет оперативное окружение, потому что организовывать логистику через Родинское также не представляется возможным.

Как-то так.

Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему.