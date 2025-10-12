Блог | Ситуация под Покровском переходит в состояние критической
Ну что ж, ситуация под Покровском снова плавно переходит в состояние критической.
Враг повторно оккупировал Котлино и Удачное (уже в который раз) и движется в сторону шахтоуправления "Покровское" (та самая шахта с коксующимся углем).
На территорию шахты они забегают малыми группами, закрепляться не успевают, потому что немножко подышат. Но звоночки тревожные.
На юге города оккупанты малыми группами постоянно заходят в южные кварталы, занимая многоэтажки.
Наши воины постоянно их оттуда выкуривают, но ситуация ухудшилась и очень тяжелая.
Единственное что держится - фланг у Родинского. Большой ценой, там погиб мой племянник Александр Киндратюк ..., но держится.
Если враг захватит шахту севернее Удачного - выйдет на Гришино и перережет павлоградскую трассу.
И де-факто это уже будет оперативное окружение, потому что организовывать логистику через Родинское также не представляется возможным.
Как-то так.
Надеемся на лучшее, но готовимся к худшему.