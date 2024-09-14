Ситуация сложная, активнее всего враг наступает на двух направлениях: в Генштабе доложили о ситуации на фронте

Проходят девятьсот тридцать третьи сутки широкомасштабной войны, которую Россия ведет против Украины. Украинские защитники продолжают мужественно держать оборону и решительно давать отпор врагу, нанося ему значительные потери. Само горячей оставалась ситуация на Кураховском направлении, также враг активен на Лиманском и Покровском направлениях.

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Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ в сводке 13 сентября 2024 года по состоянию на 22:00. Отмечается, что всего с начала суток произошло 115 боевых столкновений.

Российские обстрелы

Сегодня противник нанес по территории Украины один ракетный удар с применением одной ракеты, 63 авиационных ударов (задействовал, в том числе 73 КАБ), использовал для поражения 567 дронов-камикадзе. Совершил более 2900 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация на фронте

На Харьковском направлении россияне четыре раза атаковали неподалеку от Волчанска, Гатища, Глубокого и Липцев. Два боевых столкновения продолжаются.

По предварительным подсчетам, в настоящее время потери агрессора сегодня составляют 72 военнослужащих убитыми и ранеными, также наши воины уничтожили боевую бронированную машину, 25 БПЛА и автомобиль, повреждены две артсистемы, два автомобиля и боевую бронированную машину.

На Купянском направлении враг в течение дня 11 раз пытался продвинуться к нашим позициям неподалеку от Синьковки, Глушковки, Лозовой, Петропавловки, Новоосинового и Стельмаховки. Атаки противника отражены Силами обороны.

На Лиманском направлении захватническая армия атаковала 22 раза в районах Копанок, Грековки, Твердохлебового, Макеевки, Невского, Ямполевки, Торского, Серебрянки и Белогоровки. До сих пор идет шесть боеприкосновений, остальные - наши воины остановили.

На Северском направлении оккупанты три раза в течение дня пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Верхнекаменное, Спорное и Выимка. На Краматорском направлении зафиксировано три боевых столкновения. Все атаки вблизи Часового Яра и Андреевки захлебнулись. Захватчики понесли потери.

На Торецком направлении имели место шесть атак противника вблизи Дачного, Торецкого и Нелиповки. Пять атак отбиты, идет бой. Ситуация контролируется.

На Покровском направлении враг 19 раз пытался вклиниться в нашу оборону. С начала суток оккупанты в районах населенных пунктов Зеленое Поле, Воздвиженка, Новоалександровка, Миролюбовка, Новотроицкое и Гродовка 16 раз получили жесткий отпор от наших защитников. Три атаки продолжаются в районах населенных пунктов Селидово, Михайловка и Новогродовка.

Противник несет значительные потери – по предварительной информации сегодня наши воины обезвредили на этом направлении более 200 оккупантов, 80 из них - безвозвратно. Уничтожены два миномета и семь автомобилей оккупантов, также повреждены арт-система, две боевых бронированных машины и четыре автомобиля.

На Кураховском направлении сложная ситуация. Здесь враг 35 раз атаковал наши позиции вблизи Украинского, Желаемого Первого, Георгиевки, Константиновки и Екатериновки. Наибольшую активность проявлял в районе Константиновки и Украинской. В настоящее время украинские воины отбили 30 атак, пять боестокновений до сих пор продолжается.

На Времивском направлении наши войска отражали семь атак противника, вблизи Екатериновки, Угледара и Золотой Нивы – пять атак отбиты, еще две продолжаются. В Приднепровском направлении противник провел пять неудачных попыток штурмовать позиции украинских воинов.

На остальных направлениях существенных изменений не произошло.

Как сообщал OBOZ.UA, военный эксперт Владислав Селезнев рассказал, что следующие десять дней могут быть решающими на фронте. Если до 20 сентября россиянам не удастся добиться значительного продвижения на Покровском направлении, их ресурсы и возможности, скорее всего, будут исчерпаны.

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