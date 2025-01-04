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Ситуация сложная: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте

Катя Поплюйко
War
3 минуты
2,7 т.
Ситуация сложная: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте

С начала суток по состоянию на 16:00 в субботу, 4 января, на фронте произошло 107 боевых столкновений. Оккупанты, несмотря на большие потери, которые наносят им наши защитники, продолжают попытки прорвать оборону украинских войск.

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Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Ситуация на поле боя остается сложной и напряженной.

От обстрелов противника пострадали районы населенных пунктов Александровка, Покровка, Ястребщина, Луговка Сумской области; Тимофеевка, Видроджеское Харьковской области.

На Харьковском направлении сегодня оккупанты дважды штурмовали оборонительные рубежи украинского войска в районе Старицы, ВСУ удалось отбить одну атаку россиян, еще один бой продолжается. Враг нанес авиационных ударов по населенным пунктам Малые Проходы, Волчанские Хутора и Охримовка.

Ситуация сложная: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте

На Купянском направлении российские военные трижды активно наступали на позиции наших подразделений в районе Загрызового. На Лиманском направлении армия РФ совершила 11 атак на позиции украинцев вблизи Первомайского, Надежды, Новосергеевки, Макеевки, Новоегоровки, Ямполевки, Тернов, Григорьевки и в Серебрянском лесу. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

Ситуация сложная: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте

На Краматорском направлении наши бойцы отбили семь вражеских атак в районах Часового Яра, Белой Горы, Клещиевки и Ступочек, одно боестолкновение продолжается до сих пор. На Торецком направлении противник пытался вытеснить наши подразделения с занятых позиций в районах Торецкая, Дилиевки и Щербиновки, где ВСУ отразили пять штурмов россиян, сейчас продолжаются еще два боестолкновения.

Ситуация сложная: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте

На Покровском направлении с начала суток противник уже предпринял 30 попыток оттеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Мирного, Тимофеевки, Барановки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Песчаного, Шевченко, Солоного, Новоеленовки, Котлиного и Нововасиловки. Наши Вооруженные силы сдерживают напор, им удалось отразить 22 атаки противника.

Ситуация сложная: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте

Продолжаются бои вблизи Серебряного, Петропавловки, Константинополя, Курахового и Дачного на Кураховском направлении. За сегодняшний день отражены девять атак путинской армии, пять атак еще продолжаются.

Ситуация сложная: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте

На Времовском направлении продолжаются две атаки оккупантов, всего за сегодняшний день противник предпринял 11 попыток продвинуться вперед возле Дачного и Янтарного. Враг бил из авиации по Темировке и Бурлацкому, сбросив восемь управляемых авиационных бомб.

На Ореховском направлении ВСУ успешно отразили одну попытку врага продвинуться вперед в районе населенного пункта Новоданиловка.

Ситуация сложная: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте

В операционной зоне на Курщине наши защитники отбили девять атак захватчиков, пять боестолкновений продолжаются. Также армия РФ нанесла четыре авиационных удара девятью управляемыми бомбами и совершила 140 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Ситуация сложная: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте

На Северском, Приднепровском и Гуляйпольском направлениях враг не предпринимал активных действий.

Ситуация сложная: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ за сутки уничтожили 1510 захватчиков. Общие боевые потери РФ в живой силе за время полномасштабного вторжения на утро 4 января 2025 достигли почти 795 тыс. лиц. Уничтожено более 200 единиц военной техники и вооружений врага, в частности, 23 артсистемы и вертолет.

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