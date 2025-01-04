Ситуация сложная: в Генштабе рассказали о самых горячих направлениях на фронте

С начала суток по состоянию на 16:00 в субботу, 4 января, на фронте произошло 107 боевых столкновений. Оккупанты, несмотря на большие потери, которые наносят им наши защитники, продолжают попытки прорвать оборону украинских войск.

Видео дня

Об этом говорится в сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины. Ситуация на поле боя остается сложной и напряженной.

От обстрелов противника пострадали районы населенных пунктов Александровка, Покровка, Ястребщина, Луговка Сумской области; Тимофеевка, Видроджеское Харьковской области.

На Харьковском направлении сегодня оккупанты дважды штурмовали оборонительные рубежи украинского войска в районе Старицы, ВСУ удалось отбить одну атаку россиян, еще один бой продолжается. Враг нанес авиационных ударов по населенным пунктам Малые Проходы, Волчанские Хутора и Охримовка.

На Купянском направлении российские военные трижды активно наступали на позиции наших подразделений в районе Загрызового. На Лиманском направлении армия РФ совершила 11 атак на позиции украинцев вблизи Первомайского, Надежды, Новосергеевки, Макеевки, Новоегоровки, Ямполевки, Тернов, Григорьевки и в Серебрянском лесу. Четыре боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Краматорском направлении наши бойцы отбили семь вражеских атак в районах Часового Яра, Белой Горы, Клещиевки и Ступочек, одно боестолкновение продолжается до сих пор. На Торецком направлении противник пытался вытеснить наши подразделения с занятых позиций в районах Торецкая, Дилиевки и Щербиновки, где ВСУ отразили пять штурмов россиян, сейчас продолжаются еще два боестолкновения.

На Покровском направлении с начала суток противник уже предпринял 30 попыток оттеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Мирного, Тимофеевки, Барановки, Миролюбовки, Луча, Лисовки, Зеленого, Нового Труда, Покровска, Песчаного, Шевченко, Солоного, Новоеленовки, Котлиного и Нововасиловки. Наши Вооруженные силы сдерживают напор, им удалось отразить 22 атаки противника.

Продолжаются бои вблизи Серебряного, Петропавловки, Константинополя, Курахового и Дачного на Кураховском направлении. За сегодняшний день отражены девять атак путинской армии, пять атак еще продолжаются.

На Времовском направлении продолжаются две атаки оккупантов, всего за сегодняшний день противник предпринял 11 попыток продвинуться вперед возле Дачного и Янтарного. Враг бил из авиации по Темировке и Бурлацкому, сбросив восемь управляемых авиационных бомб.

На Ореховском направлении ВСУ успешно отразили одну попытку врага продвинуться вперед в районе населенного пункта Новоданиловка.

В операционной зоне на Курщине наши защитники отбили девять атак захватчиков, пять боестолкновений продолжаются. Также армия РФ нанесла четыре авиационных удара девятью управляемыми бомбами и совершила 140 артиллерийских обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

На Северском, Приднепровском и Гуляйпольском направлениях враг не предпринимал активных действий.

Как сообщал OBOZ.UA, ВСУ за сутки уничтожили 1510 захватчиков. Общие боевые потери РФ в живой силе за время полномасштабного вторжения на утро 4 января 2025 достигли почти 795 тыс. лиц. Уничтожено более 200 единиц военной техники и вооружений врага, в частности, 23 артсистемы и вертолет.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!