Ситуация сложная, ВСУ уничтожают вражеских военных и технику: в Генштабе рассказали, что происходит на 'нуле'

Российские оккупационные войска на фронте продолжают штурмы позиций украинских защитников в попытках улучшить свое тактическое положение. На сегодняшний день наиболее горячими остаются Кураховское и Покровское направления. Ситуация на линии боевого столкновения остается сложной.

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Как отмечено в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 16:00 пятницы, 15 ноября, с начала суток уже произошло 109 боевых столкновений. Половина из них состоялась на Кураховском и Покровском направлениях.

В частности, на Харьковском направлении противник пытается оказывать давление на наши подразделения в направлении Высокой Яруги, где в настоящее время идет бой. Также противник штурмовал позиции наших подразделений в районе Волчанска, где три атаки продолжаются.

На Купянском направлении противник пять раз штурмовал позиции наших подразделений в районе Колесниковки, Копанок и Надежды. Четыре боестолкновения до сих пор продолжаются. Украинские воины продолжают стойко удерживать оборону.

При поддержке бомбардировочной авиации на Лиманском направлении захватническая армия совершила девять атак на позиции украинцев вблизи Новоегоровки, Тернов и Торского. Бои продолжаются. Захватчик сбросил КАБы на Ямполевку, Терны, Лиман и Торское.

На Северском направлении подразделения Сил обороны отразили атаку российских захватчиков вблизи Верхнекаменского. Под удары вражеской авиации попали Северск и Резниковка.

На Торецком направлении произошло восемь вражеских атак в районе Торецка и Щербиновки. Украинские воины уже отразили шесть из них, бои продолжаются, также противник активно применяет бомбардировочную авиацию по Торецку.

На Покровском направлении с начала суток оккупанты предприняли 23 попытки потеснить наших защитников с занимаемых позиций в районах Миролюбовки, Луча, Лисовки, Петровки и Пустынки. Силы обороны сдерживают напор и отразили 17 атак противника, шесть боестолкновений еще продолжаются.

На Кураховском направлении захватчики атаковали 26 раз вблизи Берестков, Новоселидовки, Вознесенки, Новодмитровки, Максимильяновки, Дальнего и Антоновки. Десять попыток оккупантов продвинуться вперед уже отбиты. Также враг нанес авиационный удар по Курахово, сбросив две авиабомбы.

На Времивском направлении происходит четыре боестолкновения вблизи Трудового, Макаровки, Ривнополя и Новодаровки. Пять вражеских КАБов в течение дня прилетели по Великой Новоселке.

На Ореховском направлении оккупационные войска обстреливают подконтрольную украинскому правительству территорию, целясь по объектам гражданской инфраструктуры и населенным пунктам.

Пять раз враг пытался штурмовать наших защитников на Приднепровском направлении.

Продолжается операция в Курской области. Авиация и артиллерия врага продолжают наносить удары по своей территории. Украинские воины за сегодня отбили десять атак захватнических войск, в настоящее время продолжаются боестолкновения в одиннадцати локациях.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки украинские защитники отменяли 1520 российских захватчиков.

Также враг потерял 11 танков, 21 боевую бронированную машину, 20 артиллерийских систем, 2 средства ПВО, 34 БпЛА оперативно-тактического уровня, 1 крылатую ракету, 77 автомобилей и 16 единиц специальной техники.