Ситуация станет критической, армия РФ не сможет наступать: эксперт назвал срок

При текущем уровне активности российская оккупационная армия сможет вести наступательные действия до середины лета 2025 года. Далее ситуация для врага с человеческими ресурсами может стать критической и он может прибегнуть к всеобщей мобилизации.

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Такое мнение в эксклюзивном интервью OBOZ.UA высказал исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества Дмитрий Жмайло.

"Они еще могут двигаться и продвигаться такими рывками, тратя людей. Но сказать, что они будут постоянно держать такой темп, нельзя. За любой успех и быстрое продвижение они платят очень высокую цену", – отметил он.

По его оценкам, летом 2025 года проблемы врага будут нарастать и ситуация будет становиться более критической.

"Чтобы решить проблему острой нехватки солдат, Кремль может прибегнуть к всеобщей мобилизации, которая "поломает все эти прогнозы", а также попытаться привлечь всю армию КНДР для участия в войне против Украины. "И таких "если" много", –- признал эксперт.

В то же время он подчеркнул, что многое будет зависеть от позиции западных партнеров Украины, прежде всего Соединенных Штатов. "Для этого нужно, чтобы та помощь, которая есть, и та политика, которая есть в отношении нашей войны, была изменена. Потому что сейчас Белый дом руководствуется так называемой политикой управления рисками эскалации. К сожалению, это не о нашей победе, это не о поражении Российской Федерации, это больше о недопущении нашего поражения", – подытожил эксперт.

Читайте полную версию интервью: "У РФ начнут вылезать проблемы, Путину придется пересматривать планы. Интервью с Дмитрием Жмайло".

Как писал OBOZ.UA, американский Институт изучения войны предположил, что из-за нехватки средств и людей страна-агрессор Россия будет вынуждена изменять способ ведения войны. Человеческий ресурс РФ не безграничен, а экономика "перегрета", напомнили аналитики.