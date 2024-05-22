Ситуация в Белогоровке в Луганской области обостряется: в ОВА рассказали, что происходит

Ситуация в Белогоровке в Луганской области продолжает обостряться. Российские силы постоянно обстреливают это направление и ведут "мясные штурмы" при поддержке тяжелой артиллерии.

Об этом рассказал начальник Луганской областной военной администрации Артем Лысогор в эфире Радио Свобода. Населенный пункт находится под контролем ВСУ, несмотря на то, что российское Минобороны сообщало о якобы захвате Белогоровки.

По словам главы ОВА, столь же сложная ситуация в Кременском лесничестве и в районе населенных пунктов Терны и Невское на границе Луганской и Донецкой областей.

"Сейчас на Белогоровке идет обострение ситуации, но она контролируемая нашими Вооруженными силами. Действительно, враг несколько раз до этого пытался Терновское направление атаковать колоннами, и такими, скажем так, "мясными штурмами" при поддержке тяжелой артиллерии, и уже третий день пытается штурмовать Белогоровку. Но наши ребята там стоят, наносят хорошее поражение по агрессору и выполняют свои поставленные задачи", – сообщил Лысогор.

Он также отметил, что сообщение о якобы захвате украинских населенных пунктов является попыткой РФ показать свои "победы".

Лысогор добавил, что в Луганской области все больницы переполнены ранеными российскими военными, а морги – телами погибших. По его словам, половину тел армия РФ покидает поле боя. Раненых и погибших по другим направлениям, в частности из Харьковщины, привозят на временно оккупированные территории Луганщины вместо российского Белгорода во избежание общественного резонанса в Белгороде.

Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска за утро 22 мая дважды попытались прорваться в район села Липцы Харьковской области. Украинские защитники эффективно отразили эти попытки, не допустив потерь позиций.

Как сообщал OBOZ.UA, за прошедшие сутки Силы обороны Украины отменяли 1300 военных российской армии убитыми и ранеными. Общая численность потерь государства-террориста РФ за период полномасштабной войны составила уже 496 370 человек.

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