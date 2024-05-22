Оккупанты пытались прорваться в район Липцев, на Покровском направлении интенсивность наступления врага снизилась - Генштаб

Российские оккупационные войска за утро 22 мая дважды попытались прорваться в район села Липцы Харьковской области. Украинские защитники эффективно отразили эти попытки, не допустив потерь позиций.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВС Украины по состоянию на 10.30 утра. Украинские военные не только обороняются, но и активно контратакуют, нанося урон агрессорам.

В эти сутки уже произошло 46 боевых столкновений. Противник нанес три авиаудара пятью управляемыми авиационными бомбами, совершил 583 обстрела и применил 58 дронов-камикадзе.

В Харьковской области сегодня уже зафиксированы две неудачные попытки врага атаковать район села Липцы. Защитники не допустили потери своих позиций.

За последние сутки на этом направлении противник потерял более 220 человек и 32 единицы вооружения и техники, включая танк, бронированную машину, четыре артиллерийских установки и минометы, девять БПЛА, а также шесть единиц автотехники.

На Купянском направлении продолжаются пять боевых столкновений в районах Синьковки, Берестового, Невского и Макеевки. Враг продолжает нести потери. В частности, возле Берестового была уничтожена боевая машина пехоты и три бронетранспортера.

На Лиманском направлении была отражена попытка врага продвинуться у села Невское.

На Северском направлении украинские защитники успешно отразили две атаки в районе Выемки, контролируя ситуацию.

На Краматорском направлении с начала дня противник попытался шесть раз улучшить свое тактическое положение, атакуя из Бахмута в направлениях Часов Яр, Ивановское и Клещиевка. Из шести атак три уже успешно отбиты, уничтожены танк и две БМД врага. Еще продолжаются три боевых столкновения, но во время штурма в районе Ивановского были уничтожены четыре боевых машины десанта противника. Ситуация остается под контролем.

На Покровском направлении, по сравнению с прошлыми сутками, интенсивность наступательных действий врага несколько снизилась. В настоящее время продолжаются три атаки захватчиков из района Очеретиного.

Вчерашние 37 атак дорого стоили оккупантам. По уточненным данным, за минувшие сутки враг на Покровском направлении потерял более 320 человек и 20 единиц вооружения и военной техники. В частности, уничтожены три пушки, четыре автомобиля, пять БпЛА, поврежден танк, пять бронированных машин и два автомобиля противника.

Ранее сообщалось, что за прошедшие сутки Силы обороны Украины "отминусовали" 1300 военных российской армии убитыми и ранеными. Общая численность потерь государства-террориста РФ за период полномасштабной войны составила уже 496 370 человек.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 22 мая российские террористы запустили против Украины 24 ударных дрона-камикадзе типа Shahed. Все цели удалось уничтожить силам противовоздушной обороны.

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