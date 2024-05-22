Россия запустила против Украины 24 'Шахеда', все цели обезвредили силы ПВО – ПС ВСУ

В ночь на 22 мая российские террористы запустили против Украины 24 ударные дрона-камикадзе типа Shahed. Все цели удалось уничтожить силам противовоздушной обороны.

О результативной работе защитников неба сообщил в Telegram командующий Воздушных Сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук. Отмечается, что вражеские БПЛА запускали из районов Приморско-Ахтарск, Курск - РФ и территории временно оккупированного Крыма.

Как сообщили в Telegram Сумской ОВА, в пределах региона было уничтожено 7 вражеских БпЛА типа "Шахед".

В то же время в результате атаки повреждены энергообъекты Шостки и Конотопа на Сумщине, в результате чего было прекращено электроснабжение. Местных жителей призвали соблюдать правила безопасности и сигналы воздушной тревоги.

Без света в результате вражеских обстрелов остался также город Сумы. Восстановительные работы продолжаются. Электроэнергией обеспечат, прежде всего, объекты критической инфраструктуры, сообщил глава Сумской МВА Алексей Дроздов.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Прошлой ночью силы ПВО обезвредили над рядом регионов 28 российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Оккупанты в общей сложности запустили 29 ударных БПЛА с юга – группами и в несколько волн.

– На Львовщине 20 мая произошел пожар в результате падения обломков сбитого "Шахеда". Огонь распространился в лесу на площади около одного гектара.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!