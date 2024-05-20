Во Львовской области в результате падения обломков сбитого 'Шахеда' произошел пожар: огонь охватил почти 1 гектар леса

Ночью 20 мая российские террористы атаковали Львовскую область ударными дронами-камикадзе Shahed. В результате падения обломков сбитого БПЛА произошел пожар.

Огонь распространился в лесу на площади почти в один гектар. Об этом в Telegram сообщил глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий.

По информации главы ОВА, воины противовоздушной обороны не допустили, чтобы дроны-камикадзе атаковали жилые дома и объекты критической инфраструктуры во Львовской области.

В результате падения обломков сбитого вражеского беспилотника в лесничестве в Золочевском районе начался пожар. В областной администрации уточнили, что площадь возгорания охватила около одного гектара леса.

Спасатели и работники лесничества уже потушили пожар. По предварительной информации, жертв и пострадавших в результате ночной вражеской атаки нет.

К ликвидации возгорания были привлечены 25 человек. Также на месте происшествия работали три единицы спецтехники и цистерны.

Напомним, силы противовоздушной обороны Украины 20 мая очередную ночь подряд отбивали российскую атаку дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. На этот раз сбили все 29 вражеских ударных БПЛА над четырьмя областями. В то же время оккупанты ударили баллистической ракетой по Харьковщине.

Как сообщал OBOZ.UA, в ночь на 19 мая силы ПВО обезвредили в небе все 37 "Шахедов", которыми оккупанты атаковали север, юг и центр Украины. В Одессе обломки сбитого дрона упали неподалеку от нескольких гаражей и футбольной площадки, за которой расположены многоэтажки – обошлось без пострадавших и повреждений.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!