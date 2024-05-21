Силы ПВО сбили 28 из 29 'Шахедов', которыми Россия атаковала Украину

Защитники неба Украины ночью 21 мая обезвредили над рядом регионов 28 российских дронов-камикадзе типа Shahed-131/136. Оккупанты в общем сложности запустили 29 ударных БПЛА с юга – группами и в несколько волн.

Известно о попадании в Харькове. О результатах отражения атаки рассказал командующий Воздушными силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Он уточнил, что агрессор атаковал 29 "Шахедами" с трех направлений: Приморско-Ахтарск, Курск (РФ) и мыс Чауда во временно оккупированном Крыму.

Вражеское воздушное нападение отражали мобильные огневые группы Сил обороны, зенитные ракетные подразделения Воздушных сил, Сухопутных войск и радиоэлектронной борьбы, истребительная авиация.

Защитникам удалось сбить 28 дронов-камикадзе в Одесской, Николаевской, Херсонской, Кировоградской, Днепропетровской, Харьковской Черкасской областях.

Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что защитники неба сбили два "Шахеда" в Криворожском районе области. Из-за падения обломков получили повреждения хозяйственные постройки.

В операционной зоне Сил обороны юга ПВО удалось результативно отработать в общем по 20 вражеским дронам: кроме Днепропетровщины, было сбито 14 целей на Одесщине, три – на Херсонщине и одну на Николаевщине. Попаданий не допущено.

В Харькове после ночной дронвой атаки зафиксировали падение обломков БПЛА в четырех локациях. На местах вспыхнули пожары, пострадали четыре человека. Утром во вторник враг ударил ракетой по объекту транспортной инфраструктуры города, тоже ранив человека.

Как сообщал OBOZ.UA, в предыдущую ночь, 20 мая, силы противовоздушной обороны сбили все 29 "Шахедов" над четырьмя областями Украины. В то же время оккупанты ударили баллистической ракетой "Искандер-МП" по Харьковщине.

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