Сумы остались без электричества из-за российской атаки – МВА

В ночь на 22 мая Сумы прекратили получать электроэнергию. Сложная ситуация в городе сложилась из-за российских обстрелов.

Об этом сообщил в Telegram глава Сумской городской военной администрации Алексей Дрозденко. По его словам, сейчас ведутся работы по восстановлению электроснабжения.

"В связи с вражеской атакой город Сумы не получает электрическую энергию. Ожидаем восстановления и в первую очередь обеспечиваем критическую инфраструктуру", – отметил чиновник.

Напомним, в ночь на 22 мая российские террористы ударили по энергообъектам Шостки и Конотопа в Сумской области. Противник нанес по ним авиационный удар, применив БПЛА типа "Шахед". Из-за вражеского удара было прекращено электроснабжение. В Сумской ОВА призвали граждан сохранять спокойствие и соблюдать сигналы тревоги.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В ISW отметили, что Россия на фоне наступления в Харьковской области продолжает концентрировать ограниченные силы и в Сумском направлении. Это не слишком многочисленная группировка, но даже она сможет достичь вероятно желаемого эффекта и оттянет подразделения Сил обороны Украины еще в один район международной границы.

– Глава Сумской областной военной администрации Владимир Артюх сообщил, что строительство фортификационных укреплений в Украине продолжается. Подготовка оборонительных рубежей в Сумской области уже на завершающем этапе.

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