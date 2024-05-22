Силы обороны ликвидировали 1300 оккупантов и десятки единиц техники за сутки – Генштаб

За прошедшие сутки Силы обороны Украины "отминусовали" 1300 военных российской армии убитыми и ранеными. Общая численность потерь государства-террориста РФ за период полномасштабной войны уже достигло 496 370 человек.

Об этом сообщили в Facebook Генерального штаба ВСУ. Враг также существенно потерял в технике.

В частности, к утру 22 мая россияне не досчитались 6 танков, 22 боевых бронированных машины, 41 артиллерийскую систему, 1 средство ПВО, 56 БПЛА, 1 крылатую ракету, 59 единиц автомобильной техники и 5 единиц специальной техники.

Напомним, спецназовцы Нацгвардии показали, как уничтожили танк-сарай российских оккупантов на Харьковском направлении. Таким транспортным средством враг именно доставлял боекомплект. Примечательно, что это уже восьмая подобная бронемашина, уничтоженная на этой неделе спецназовцами.

Также в СБУ сообщили, что их спецназовцы за неделю по всем направлениям уничтожили 17 танков российских оккупантов. Также враг навсегда потерял 272 военных из личного состава. Кроме того, на счету бойцов: 138 единиц военного транспорта, 74 позиции и укрепления, 29 ББМ и другие. По захватчикам результативно отработали FPV-дроны.

Как сообщал OBOZ.UA:

– В Генштабе ВСУ подтвердили, что в ночь на 19 мая Силы обороны Украины поразили в Севастополе очередное судно Черноморского флота РФ. Речь идет о ракетном корабле "Циклон" проекта 22800.

– В ГПСУ сообщили, что украинские военнослужащие уничтожили сразу две вражеские лодки с помощью FPV-дронов на юге. Путинские захватчики спрятали их среди разрушенных жилых домов в прибрежной зоне, но защитники идентифицировали цели.

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