Спецназовцы СБУ за неделю уничтожили более 200 единиц военной техники врага: что известно
Спецназовцы Службы безопасности Украины за неделю на всех направлениях уничтожили 17 танков российских оккупантов. Также враг навсегда потерял 272 захватчика из личного состава.
Об этом рассказали в Службе безопасности страны, показав соответствующее видео. Согласно ему, речь идет об уничтожении техники и личного состава окупантов FPV-дронами.
В целом за неделю наши воины записали на свой счет:
- 17 танков
- 29 ББМ
- 21 артсистему
- 138 единиц военного транспорта
- 24 вражеские антенны связи и одна система автоматического наблюдения
- 74 позиции и укрепление
- 272 уничтоженных окупантов
- два склада с боеприпасами
- одну понтонную переправу.
В настоящее время бойцы Центра специальных операций "Альфа", которых в СБУ называют просто спецназовцами, используют свои навыки для защиты страны малыми группами на всех направлениях боевых действий. В частности, спецназовцы СБУ активно участвовали в обороне Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Луганской и Донецкой областей, в освобождении временно оккупированных территорий Киевщины, Харьковщины, Херсонщины, Одесщины и Запорожской области.
Отдельно напомним, что украинские защитники уничтожили российский танк-сарай на Лиманском направлении фронта. На этой технике оккупанты ехали штурмовать позиции наших воинов. Однако бойцы второго батальона бригады "Рубеж" превратили это "чудо техники" в металлолом.
Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 230 единиц военной техники и вооружения российской армии. Также во время боев на фронте ликвидировали и ранили не менее 1380 окупантов. Таким образом, всего на нашей земле убито уже около 495 070 личного состава захватчиков РФ.
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