Спецназовцы СБУ за неделю уничтожили более 200 единиц военной техники врага: что известно

Спецназовцы Службы безопасности Украины за неделю на всех направлениях уничтожили 17 танков российских оккупантов. Также враг навсегда потерял 272 захватчика из личного состава.

Об этом рассказали в Службе безопасности страны, показав соответствующее видео. Согласно ему, речь идет об уничтожении техники и личного состава окупантов FPV-дронами.

В целом за неделю наши воины записали на свой счет:

17 танков

29 ББМ

21 артсистему

138 единиц военного транспорта

24 вражеские антенны связи и одна система автоматического наблюдения

74 позиции и укрепление

272 уничтоженных окупантов

два склада с боеприпасами

одну понтонную переправу.

В настоящее время бойцы Центра специальных операций "Альфа", которых в СБУ называют просто спецназовцами, используют свои навыки для защиты страны малыми группами на всех направлениях боевых действий. В частности, спецназовцы СБУ активно участвовали в обороне Киева, Харькова, Чернигова, Сум, Луганской и Донецкой областей, в освобождении временно оккупированных территорий Киевщины, Харьковщины, Херсонщины, Одесщины и Запорожской области.

Отдельно напомним, что украинские защитники уничтожили российский танк-сарай на Лиманском направлении фронта. На этой технике оккупанты ехали штурмовать позиции наших воинов. Однако бойцы второго батальона бригады "Рубеж" превратили это "чудо техники" в металлолом.

Как сообщал OBOZ.UA, Силы обороны Украины за прошедшие сутки уничтожили 230 единиц военной техники и вооружения российской армии. Также во время боев на фронте ликвидировали и ранили не менее 1380 окупантов. Таким образом, всего на нашей земле убито уже около 495 070 личного состава захватчиков РФ.

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