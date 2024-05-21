'Чудо техники двигалось к украинским позициям': нацгвардейцы уничтожили танк-сарай на Лиманском направлении. Видео

Украинские защитники из рядов Национальной гвардии уничтожили российский танк-сарай на Лиманском направлении фронта. На этой технике оккупанты ехали штурмовать позиции наших воинов.

Такую работу провели бойцы второго батальона бригады "Рубеж". Видео 21 мая было опубликовано в Telegram-канале командующего НГУ Александра Пивненко.

На кадрах аэроразведки показано, как обшитый металлической "защитой" вражеский танк-будка следует по полевой дороге, по обе стороны которой уже пылает несколько единиц российской техники.

Нацгвардейцы одним ударом вывели из строя это "чудо техники" оккупантов: огонь мгновенно охватил танк и сжег его. Возможно, в этой металлической "будке" сгорел и вражеский экипаж.

"Очередное чудо российской техники двигалось в направлении украинских позиций на Лиманском направлении и было быстро поджарено", – добавил Пивненко.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее российский танк-сарай был уничтожен под Красногоровкой в Донецкой области. На технику оккупанты установили и средства РЭБ, которые им тоже не помогли защититься от ударов.

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