Защитники Украины уничтожили две вражеские лодки на юге: атаку показали на видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать плавсредства российских оккупантов, на которых они пытаются пробраться к позициям ВСУ. Накануне защитники уничтожили сразу две вражеские лодки.

Цели удалось ликвидировать с помощью FPV-дронов. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

Путинские захватчики спрятали лодки посреди разрушенных жилых домов в прибережной зоне. С помощью аэроразведки вражеские цели были идентифицированы.

После этого две лодки одна за одной были уничтожены благодаря прицельным ударам FPV-дронов пограничников.

"Две вражеские лодки были уничтожены в результате точного сброса с FPV-дрона пограничников на Юге", – сообщили в пограничной службе.

Напомним, украинские военнослужащие продолжают уничтожать живую силу и технику российской оккупационной армии в Запорожской области. Наносить прицельные удары по врагу помогает аэроразведка. Накануне защитники уничтожили замаскированную позицию и миномет врага.

Ранее сообщалось, что силы обороны Украины за сутки 20 мая превратили в металлолом 230 единиц военной техники и вооружения российской армии. Также во время боев на фронте ликвидировали и ранили по меньшей мере 1380 оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники уничтожили вражеский пункт пилотирования БПЛА. Оккупанты разместили его в Волчанской громаде Харьковщины, где продолжаются жестокие бои.

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