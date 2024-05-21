Маскировка врагу не помогла: украинские бойцы уничтожили позицию и миномет противника на Запорожском направлении. Видео

Украинские военнослужащие продолжают уничтожать живую силу и технику российской оккупационной армии в Запорожской области. Наносить прицельные удары по врагу помогает аэроразведка.

Накануне защитники уничтожили замаскированную позицию и миномет врага. Об этом в Telegram сообщили Силы обороны юга Украины.

Противник пытался спрятаться в лесопосадке, в которой нарыл окопы и обустроил замаскированную позицию. Однако аэроразведка Государственной пограничной службы обнаружила местонахождение россиян.

После этого по вражеским позициям был нанесен точный удар с помощью FPV-дрона. В ГПСУ отметили, что на данный момент потери противника после поражения его позиций устанавливаются.

"Украинские бойцы уничтожили замаскированную позицию и миномет противника в Запорожском направлении", – сообщили Силы обороны юга Украины.

Напомним, украинские пограничники из бригады Гвардии наступления "Помста" показали, как их дроны устроили "веселую" ночь оккупантам на Северском направлении в Донецкой области. В результате точных сбросов была уничтожена живая сила и позиции врага.

Ранее сообщалось, что силы обороны Украины за сутки 20 мая превратили в металлолом 230 единиц военной техники и вооружения российской армии. Также во время боев на фронте ликвидировали и ранили по меньшей мере 1380 оккупантов.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники уничтожили вражеский пункт пилотирования БПЛА. Оккупанты разместили его в Волчанской громаде Харьковщины, где продолжаются жестокие бои.

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