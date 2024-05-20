Враг обречен: пограничники показали, как 'кошмарят' оккупантов на Северском направлении. Видео

Украинские пограничники из бригады Гвардии наступления "Помста" показали, как их дроны устроили "веселую" ночь оккупантам на Северском направлении в Донецкой области. В результате точных сбросов была уничтожена живая сила и позиции врага.

"Зажигательную" видеоподборку 20 мая опубликовала пресс-служба бригады "Помста". На опубликованных кадрах видно, как БПЛА пограничников наносят мощные удары по военным РФ, которые ночью передвигались по линии фронта.

"Уничтожение живой силы и позиций противника на Северском направлении – работа ночных птичек "Помсты". Десятки точных сбросов по оккупантам. Враг не избежит мести!" – говорится в подписи к видео.

По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, по состоянию на утро 20 мая количество атак на Северском направлении по сравнению с прошлыми сутками несколько снизилось.

По состоянию на 10:30 продолжались два боя. Враг пытался вытеснить украинские подразделения в районе Раздоловки.

Как сообщал OBOZ.UA, за сутки 19 мая армия РФ потеряла на фронте в Украине 1400 своих оккупантов и 250 единиц вооружения и военной техники, в частности корабль.

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