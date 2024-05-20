Минус 1400 оккупантов, 50 артсистем и корабль: Генштаб озвучил потери врага за сутки

Силы обороны Украины за еще сутки боев на фронте ликвидировали и ранили по меньшей мере 1400 военнослужащих российской армии. Также обезвредили 250 единиц вооружения и военной техники оккупационных сил, в частности корабль.

На сегодня общие потери личного состава вражеского войска на украинской земле достигают 493 690. Обновленные по состоянию на 20 мая данные обнародовал Генеральный штаб ВСУ.

Кроме сотен захватчиков, за прошедшие сутки бойцы уничтожили 50 артиллерийских систем (всего 12 737), 35 боевых бронированных машин (14 665), 14 танков (7590), четыре средства ПВО (807) и две РСЗО (1076) ВС РФ.

В небе защитники сбили 81 российский БПЛА оперативно-тактического уровня (всех 10 236) и крылатую ракету (2205). Также Силы обороны потопили морской тральщик 266-М "Ковровец" Черноморского флота РФ (в общем 27 кораблей/катеров).

Накануне было обезврежено еще 60 единиц автомобильной техники и автоцистерн (всего 17 311), две – спецтехники (2079) оккупантов.

С начала полномасштабной войны ВСУ сбили 354 самолета, 326 вертолетов и отминусовали подводную лодку российских войск.

Как сообщал OBOZ.UA, за последнюю неделю на линии фронта в Украине российская армия потеряла более 8000 своих солдат. Воины ВСУ также уничтожили около 1300 единиц вражеской техники и вооружений и несколько сот БПЛА.

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