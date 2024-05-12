За неделю уничтожено более 8 тысяч оккупантов: инфографика
За последнюю неделю Россия на линии фронта в Украине лишилась более 8 тысяч своих солдат. Также уничтожено около 1300 единиц вражеской техники и вооружений и несколько сотен БПЛА.
Среди уничтоженной вражеской техники особое место занимает военный самолет. Итоги недельных потерь врага подвел командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк.
Он отметил, что за период с 5 по 12 мая российские войска в Украине потеряли 8030 военнослужащих и 1314 единиц техники и вооружений.
В частности, в течение недели российская армия уменьшилась на:
- 79 танков
- 196 боевых бронированных машин
- 260 артиллерийских систем
- девять РСЗО
- семь установок ПВО
- 401 единицу автотехники
- 40 единиц спецтехники
"Кроме этого, нашими защитниками уничтожены вражеский самолет, 47 ракет и 274 БПЛА", – добавил Павлюк.
Напомним, ранее стало известно, что пограничники уничтожили бронированный тягач и боевую машину десанта оккупантов под Купянском. "Демилитаризацию" врага они сняли на видео.
Также сообщалось, что украинские воины разбили вражеский "Солнцепек", а затем добили "службу эвакуации", которая на спецтехнике прибыла спасать пораженный ТОС-1А.
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