За неделю уничтожено более 8 тысяч оккупантов: инфографика

За последнюю неделю Россия на линии фронта в Украине лишилась более 8 тысяч своих солдат. Также уничтожено около 1300 единиц вражеской техники и вооружений и несколько сотен БПЛА.

Среди уничтоженной вражеской техники особое место занимает военный самолет. Итоги недельных потерь врага подвел командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Павлюк.

Он отметил, что за период с 5 по 12 мая российские войска в Украине потеряли 8030 военнослужащих и 1314 единиц техники и вооружений.

В частности, в течение недели российская армия уменьшилась на:

79 танков

196 боевых бронированных машин

260 артиллерийских систем

девять РСЗО

семь установок ПВО

401 единицу автотехники

40 единиц спецтехники

"Кроме этого, нашими защитниками уничтожены вражеский самолет, 47 ракет и 274 БПЛА", – добавил Павлюк.

Напомним, ранее стало известно, что пограничники уничтожили бронированный тягач и боевую машину десанта оккупантов под Купянском. "Демилитаризацию" врага они сняли на видео.

Также сообщалось, что украинские воины разбили вражеский "Солнцепек", а затем добили "службу эвакуации", которая на спецтехнике прибыла спасать пораженный ТОС-1А.