Украинские воины разбили вражеский 'Солнцепек', а затем добили 'службу эвакуации'. Видео

Силы обороны Украины продолжают наносить ощутимые потери войскам страны-агрессора РФ. Наши воины уничтожили очередную тяжелую огнеметную систему оккупантов ТОС-1А "Солнцепек".

Кроме него дроном сожгли также и БРЭМ – бронированную ремонтно-эвакуационную машину россиян. Об этом сообщили на официальной странице 14-й отдельной механизированной бригады имени князя Романа Великого в Facebook.

Сначала с помощью БПЛА был поражен "Солнцепек", когда он двигался по дороге на одном из участков фронта.

Огнеметная система после поражения не могла продолжить движение из-за повреждений, поэтому ей на помощь враг отправил БРЕМ.

Когда эта гусеничная машина проводила эвакуацию ТОС-1А, в нее тоже попал украинский БПЛА. Дополнительные попадания были и в "Солнцепек". В результате нескольких ударов FPV-дронами последний загорелся, повреждения получила и бронированная ремонтно-эвакуационная машина оккупантов.

"Провал "спасательной операции" врага. "Сладкая парочка" ТОС и БРЭМ не выжили! И произошло это в результате удачных действий операторов FPV-дронов Княжеской бригады", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские защитники продолжают эффективно уничтожать личный состав армии государства-оккупанта и их технику. На этот раз отличились бойцы "Химеры" 20-й ОБСП Отдельной президентской бригады на Угледарском направлении, которые отработали по российским танкам дронами-камикадзе и сбросами.

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