Подразделение 'Химеры' разгромило танки окупантов на Угледарском направлении. Видео

Украинские защитники продолжают эффективно уничтожать личный состав армии государства-оккупанта и их технику. В этот раз отличились бойцы "Химеры" 20 ОБСП Отдельной президентской бригады на Угледарском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба подразделения. Отмечается, что воины бригады отработали по российским танкам дронами-камикадзе и сбросами.

"Подраздел "Химеры" 20-го отдельного батальона специального назначения ОПБр им. гетмана Богдана Хмельницкого показал как FPV дронами выжигает технику рашистов. Что может быть лучше горящего российского танка? Много горящих российских танков!" – говорится в сообщении.

Напомним, прессслужба 46-й отдельной аэромобильной бригады показала прицельное уничтожение пехоты и бронетехники россиян. Удары по скоплению враждебных целей воины бригады нанесли FPV-дронами. На опубликованных кадрах видно, что один из окупантов пытался отбиться от дрона палкой, но это ему не помогло выжить.

Бойцы Нацгвардии 10 мая уничтожили в Харьковской области БМП с вражеским десантом и почти взвод личного состава армии РФ, когда штурмовые группы пытались прорваться на севере области.

Как сообщал OBOZ.UA:

– Военные Госпогранслужбы с помощью FPV-дронов нанесли точный удар по обустроенным наблюдательным постам россиян на юге Украины. В результате результативных операций защитники сократили боевые способности вражеского войска.

– Украинские морские надводные дроны Magura V5 с начала своего применения нанесли ущерб для вражеских кораблей на около 500 млн долларов. Процесс их усовершенствования для еще большей эффективности не останавливается ни на мгновение.