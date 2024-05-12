Пограничники уничтожили бронированный тягач и боевую машину десанта оккупантов под Купянском. Видео

Украинские пограничники продолжают уничтожать российских захватчиков в Харьковской области. Бойцы бригады "Помста" показали, как нанесли огневое поражение по вражеской бронетехнике.

Прицельные удары по бронированному тягачу МТ-ЛБ и боевой машине десанта пограничники нанесли на Купянском направлении. Об этом сообщили в пресс-службе ГПСУ.

В ходе аэроразведки пограничники главного оперативно-розыскного отдела "Луганск" обнаружили несколько единиц вражеской техники, замаскированной в капонирах.

Информацию об местонахождении российской техники передали ударным группам БПЛА подразделения "Aut nos aut nullus! – Либо мы, либо никто!". В результате экипаж бомбера Heavy Shot нанес огневое поражение уничтожив бронированный тягач и боевую машину десанта.

Напомним, украинские военнослужащие нанесли эффективное огневое поражение по вражескому танку, в результате которого россияне понесли потери в живой силе и технике. После удара из экипажа в живых остался только водитель.

Ранее сообщалось, что аэроразведчики 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии на Запорожском направлении уничтожили российскую БМД-4М (боевую машину десанта 4-й модели). Вражескую технику поразили с помощью FPV-дрона.

Как сообщал OBOZ.UA, украинские пограничники на Запорожском направлении продолжают уничтожать российских оккупантов с помощью дронов. Захватчики пытаются прятаться в окопах, однако даже там украинские защитники выкуривают россиян.

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