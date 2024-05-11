Враг обречен: в ГПСУ показали, как дроны-камикадзе доставляют огненные 'презенты' в 'норы' захватчикам. Видео

Украинские пограничники на Запорожском направлении продолжают уничтожать российских оккупантов с помощью дронов. Захватчики пытаются прятаться в окопах, однако даже там украинские защитники выкуривают россиян.

Несмотря на обширную вражескую сеть окопов, дроны эффективно наносят поражение по врагу. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины.

При приближении украинских дронов российские оккупанты начали быстро прятаться по своим норам. Но пограничники все равно успешно нанесли потери врагу.

Огненные "презенты" от бойцов ГПСУ залетели прямо в "норы" путинских захватчиков. В результате нанесенных ударов был уничтожен личный состав армии РФ на Запорожском направлении.

Напомним, украинские воины из 80 ОДШБр обнаружили готовящийся к запуску дрона вражеский экипаж БпЛА Zala. Они обратились к побратимам из подразделения Signum из состава 93 ОМБр – и враг понес потери.

Ранее сообщалось, что аэроразведчики 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии на Запорожском направлении уничтожили российскую БМД-4М (боевую машину десанта 4-й модели). Вражескую технику поразили с помощью FPV-дрона.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области 10 мая нацгвардейцы уничтожили БМП с вражеским десантом и почти взвод личного состава армии РФ. По информации Министерства обороны, около пяти утра противник попытался прорвать украинскую оборонную линию, используя бронетехнику.

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