Из экипажа в живых остался только водитель: в ВСУ показали эффектное уничтожение российского танка. Видео

Украинские военнослужащие нанесли эффективное огневое поражение по вражескому танку, в результате которого россияне понесли потери в живой силе и технике. После удара из экипажа в живых остался только водитель.

Одному из оккупантов, к сожалению, удалось выбраться из горящего танка. Об этом в Telegram сообщила 77-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ.

Танк российских оккупационных войск двигался вдоль лесополосы, однако спрятаться за зелеными насаждениями захватчикам не удалось. В итоге противотанкисты 77-й отдельной аэромобильной бригады во взаимодействии с подразделением Национальной гвардии уничтожили вражеский танк.

После нанесения точного удара вражеская техника загорелась. Из экипажа в живых остался только механик водитель, который выбрался из горящего танка и убежал.

Напомним, украинские пограничники на Запорожском направлении продолжают уничтожать российских оккупантов с помощью дронов. Захватчики пытаются прятаться в окопах, однако даже там украинские защитники выкуривают россиян.

Ранее сообщалось, что аэроразведчики 15-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии на Запорожском направлении уничтожили российскую БМД-4М (боевую машину десанта 4-й модели). Вражескую технику поразили с помощью FPV-дрона.

Как сообщал OBOZ.UA, в Харьковской области 10 мая нацгвардейцы уничтожили БМП с вражеским десантом и почти взвод личного состава армии РФ. По информации Министерства обороны, около пяти утра противник попытался прорвать украинскую оборонную линию, используя бронетехнику.

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