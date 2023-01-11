По Соледару.

Видео дня

Наши войска делают все возможное, а некоторые части делают и невозможное. Несколько десантников 46-й аэромобильной бригады получили обморожение, одному из бойцов завтра (11.01.23 – Ред.) ампутируют десять пальцев на ногах, поскольку многие дни они сражаются на морозе и остаются на позициях до последнего. Бригада управляемая и мотивированная, многие бойцы открыли или значительно увеличили на личном счете количество уничтоженных врагов, артиллерия на 105 мм орудиях работает очень точно.

Далее текст на языке оригинала.

Наше командування приділяє значну увагу цьому району.

З кожним підрозділом у командування ЗСУ, НГУ, ДПСУ в цьому районі є звязок, це головне для управління і для взаємодії.

Не у всіх і не все виходить добре, але о проблемах будемо говорити пізніше. Зараз важливо, що у нас є значні сили, і усі можливості діяти адекватно обстановці.