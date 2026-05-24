Ситуация возле границы с Беларусью: Демченко рассказал, фиксируется ли перемещение техники или личного состава

Украинские пограничники по состоянию на сейчас не фиксируют перемещения техники, вооружения или личного состава вблизи границы с Беларусью. Также речь не идет о создании ударных группировок на этом участке.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире телемарафона. Его слова передает Укринформ. По словам Демченко, сейчас ситуация на границе контролируемая, однако Украина продолжает внимательно следить за действиями Беларуси и России.

"Если говорить непосредственно о линии нашей границы с Беларусью, то по состоянию на данный момент перемещения техники, или вооружения, или личного состава в непосредственной близости к нашей границе или такого накопления мы не фиксируем", – сказал он.

Риски сохраняются

В ГПСУ отметили, что Россия продолжает давить на Беларусь, пытаясь втянуть ее в войну против Украины более активно. По словам Демченко, такая информация поступает от украинской разведки.

Он отметил, что это создает дополнительные риски для Украины и оставляет возможность повторного вторжения с территории Беларуси. Речь идет как об участии белорусских подразделений, так и о возможной переброске российских сил на территорию РБ для новых атак.

"Это, конечно, представляет больший риск для нашей страны и создает возможность повторного вторжения именно с территории Беларуси", – пояснил спикер.

Активность у границы

Демченко также сообщил о фиксации воздушной активности вблизи украинско-белорусской границы. Несколько дней назад пограничники зафиксировали два разведывательных беспилотника, которые двигались вдоль границы в пределах Житомирской и Ровенской областей.

Кроме того, в ночь на воскресенье один из ударных дронов зашел на территорию Украины со стороны Беларуси. В то же время в ГПСУ предполагают, что речь идет именно о российском беспилотнике, маршрут которого пролегал через белорусскую территорию.

"Этой ночью также фиксировался заход одного из ударных беспилотных летательных аппаратов с территории Беларуси. Но, скорее всего, это то средство, которое запускала Россия", – заявил Демченко.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что Россия активизировала контакты с Александр Лукашенко, пытаясь убедить Минск присоединиться к новым агрессивным действиям против Украины. По словам президента, Москва может рассматривать наступление с территории Беларуси как в направлении Черниговской области и Киева, так и против одной из стран НАТО.

Как сообщал OBOZ.UA, главнокомандующий ВСУ Александр Сирский также подтвердил существование угрозы со стороны Беларуси. По его словам, российский Генштаб сейчас активно просчитывает и планирует операции наступательных действий с севера.

