'Ситуация выходит из-под контроля': оккупанты заявили об атаке дронов на Севастополь, у россиян истерика

Российские оккупанты 25 мая заявили об атаке беспилотниками по Севастополю. Захватчики похвастались, что все БПЛА якобы были сбиты или посажены средствами РЭБ, однако у россиян это вызвало лишь панику.

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Об атаке сообщили пророссийские паблики, ссылаясь на севастопольского "губернатора" Михаила Развожаева. По его словам, она произошла рано утром четверга в районе поселка Качи.

"Из стрелкового оружия силы Черноморского флота сбили два БПЛА, еще несколько беспилотников были заглушены и посажены средствами РЭБ. Никакие объекты в городе не пострадали", – заявил он.

Оккупанты Крыма утверждают, что разрушений на земле нет, да и информация о пострадавших не поступала.

И хотя "власти" традиционно заявляли, что поводов для паники нет, россияне разразились истерикой. Так, одни возмущались, мол, по какому праву "Украина запускает" по ним беспилотники.

"Украинская верхушка вообще в курсе, что существуют конвенции, ограничивающие применение беспилотников? С какой стати они решили, что могут использовать военные БПЛА так, как им вздумается?" – высказался россиянин.

Другие представители страны-агрессора РФ радостно подхватили тему, упоминая о "существовании международных конвенций по ведению войны". И это на фоне того, что их государство-террорист ежедневно вот уже 1,3 года атакует украинские города ракетами, бомбами, дронами, снарядами и т. д.

Тем временем другие россияне сетовали, что ситуация с беспилотниками в Крыму уже вышла из-под контроля.

"Ситуация с беспилотниками явно выходит из под контроля. Нужно срочно усилить защитные меры против подобных нападений", – написал один из комментаторов.

Как сообщал OBOZREVATEL, днем 24 мая над Крымским мостом заметили дым. Известно, что движение транспорта там перекрыли, а оккупанты придумали причину происшествия: утверждали, что это последствия учений росгвардии.

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