Скандальная конгрессвумен Спартц: нужно мобилизовать всю Украину

Уроженка Украины, скандальная конгрессвумен от Республиканской партии Виктория Спартц заявила, что для победы Украины в войне с Россией необходимо "мобилизовать всю страну". Поскольку, по ее словам, Россия имеет гораздо большее население, и не беспокоится о потерях среди своих граждан.

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Об этом Спартц рассказала в интервью CNN, отрывок из которого она опубликовала на своей странице в Facebook. Такое заявление она сделала в ответ на вопросы журналиста по поводу снижения призывного возраста в Украине с 25 до 18 лет, на котором настаивает администрация Байдена.

По мнению конгрессвумен, проблема заключается не в недостатке оружия на фронте, а в недостатке людей, и потребности во многих новых силах.

"Это очень сложная, очень жестокая война. Поэтому нужно мобилизовать всю страну для борьбы. Мы отправляем своих 18-летних гибнуть за наши свободы. Это серьезная война и нужна правильная мобилизация.

Если Украина хочет выиграть войну против России, которая имеет много своих людей и не переживает, сколько их погибнет, нужно мобилизовать всю страну", – заявила конгрессвумен.

Спартц также привела пример Советского Союза, в котором, по ее словам, во времена Второй мировой в борьбе против нацистской Германии участвовали даже дети и пожилые люди.

"Вы знаете, как Советский Союз боролся во Второй мировой войне — от детей до старших людей, каждый вносил свой вклад в войну. Нельзя, чтобы только молодые храбрые люди погибали за других и думать, что этого будет достаточно, чтобы сдержать очень жестокую силу с большими деньгами и без каких-либо ограничений в количестве жертв", – добавила конгрессвумен.

Отметим, что 27 ноября в американских медиа появилась информация, что в Белом доме обсуждается возможность снижения мобилизационного возраста в Украине до 18 лет. Там считается, что это решение может повлиять на ситуацию на фронте.

Напомним, что советник президента Владимира Зеленского Дмитрий Литвин заявил, что Украина сейчас испытывает недостаток оружия для обеспечения уже мобилизованных военных, что связано с задержками в поставках помощи от западных партнеров. Такова была его реакция на публикации западных СМИ, призывавших к снижению мобилизационного возраста.

Как сообщал OBOZ.UA:

– представитель Республиканской партии США Виктория Спартц, была обвинена в нарушении правил ношения оружия в международном аэропорту в Виргинии. Спартц нечаянно пронесла пистолет перед международным вылетом из аэропорта Даллеса.

– ранее конгрессвумен Виктория Спартц заявляла, что не будет голосовать за пакет помощи Киеву в размере $60 миллиардов. Политик говорила, что американские избиратели выступают против, а сама она больше "не может сосредотачиваться на Украине".

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