Сказали 'обнулить': оккупант, который выжил в 'мясном' штурме, пожаловался, что его хотят убить свои. Видео

Российский оккупант, который чудом выжил в "мясном" штурме в Донецкой области, пожаловался, что его хочет ликвидировать свое же военное руководство. Он записал видео с просьбой о помощи и отправил его своим родным.

Видео дня

Об этом говорится в Telegram-канале проекта "Хочу жить". Там отметили, что подобные истории в российской армии случаются чуть ли не каждый день.

Как сообщается, военнослужащего 74-й отдельной мотострелковой бригады (военная часть 21005) Глеба Алексеевича Матвеева отправили на боевое задание под Покровском с целью "закрепиться и занять оборону". Однако, во время выполнения приказа, командир роты с позывным "Фара" вопреки предостережениям начальника штаба, отправил его взвод на штурм.

Во время атаки подразделение Матвеева понесло потери в живой силе. Сам "главный герой" получил ранение в ногу и две контузии. Командир взвода приказал ему удерживать позицию и при благоприятных условиях отступать. Матвеев пробыл на позиции трое суток без еды и воды, пока его не эвакуировали бойцы другого подразделения, которые также отступали с большими потерями.

Во время эвакуации парень отстал от группы, а после установления связи с командованием получил разрешение на отход. Однако впоследствии ему снова приказали вернуться на позицию, несмотря на ранения и физическую неспособность выполнять боевые задачи.

Добравшись до расположения соседнего взвода, Матвеев узнал, что командование уже собиралось объявить его дезертиром, а "Фара" отдал приказ его "ликвидировать". Опасаясь за свою жизнь, захватчик решил предать огласке ситуацию и прислать родным видеообращение с просьбой о помощи и рассказом о произволе, происходящем в их подразделении.

"Я не знаю, что со мной будет... Помогите, пожалуйста... Просто помогите. Я в безвыходном положении. Просто сказали обнулить. Как будто я какой-то враг народа", – пожаловался захватчик.

В проекте отметили, что подобные случаи в армии РФ становятся известны почти каждый день. Путинский режим уничтожает жизни обычных солдат ради очередного пафосного отчета о "захвате" руин очередной фермы или уничтоженной лесополосы.

"Таким командирам, как "Фара", проще добить своих раненых подчиненных и списать в СОЧ, чем организовывать эвакуацию", – говорится в сообщении.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно в Донецкой области наши бойцы взяли в плен гражданина Узбекистана. На допросе он признался, что подписал контракт с минобороны РФ, чтобы получить гражданство страны-агрессора и выплаты. Руководство РФ сразу же отправило солдата на штурм.

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